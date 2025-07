Nicolas Tagliafico groeide uit tot een publiekslieveling in Amsterdam dankzij zijn sterke prestaties bij Ajax. Fans zien hem dan ook graag terugkeren naar de hoofdstad, en nieuwe beelden doen de speculaties over een mogelijke terugkeer flink opwaaien.

De Argentijnse linksback plaatste op woensdagavond een video op Instagram. Hierin is te zien hoe hij hard aan het trainen was. Opvallend: hij deed dat op een het regenachtige veld van Roda '63 in Amstelveen.

Dit valt op onder zijn volgers, die hem smeken om terug te keren. "Het is tijd Nico, kom naar huis", zo schrijft iemand. "Kom terug naar Amsterdam", reageert een ander. Ook fans van Lyon reageren dat hij bij de Franse club moet blijven.

Transfer

Tagliafico stond 4,5 jaar onder contract bij Ajax en speelde in die tijd 169 wedstrijden - meer dan bij welke club dan ook in zijn carrière. In de zomer van 2022 vertrok hij naar Olympique Lyon, waar hij inmiddels negentig keer in actie kwam. Hoewel hij vrijwel verzekerd is van een plek in de basis, voelt hij zich niet echt thuis in de stad.

Dat vertelde hij recentelijk in gesprek met het Argentijnse medium Infobae. "We vinden het heel moeilijk om hier te settelen", doelde Tagliafico op zichzelf en zijn vriendin Caro Calvagni. "We kunnen onze draai maar niet vinden. Dat heeft ook te maken met de taal en cultuur."

De 67-voudig international van Argentinië vervolgde: "Als speler ga je na de training naar huis en daar breng je veel tijd door. Het sociale leven is belangrijk, maar hier zijn we vooral thuis. Ik doe nu vooral mijn werk en gelukkig waarderen veel mensen dat."

Terugkeer?

Het contract van Tagliafico bij Olympique Lyon liep deze zomer af, waardoor de Argentijn momenteel zonder club zit. Of de inmiddels 32-jarige Argentijn ook echt terugkeert naar Amsterdam is nog maar de vraag. De hoofdstedelingen hebben met Youri Baas, Owen Wijndal en Jorrel Hato al drie spelers die op de linksbackpositie kunnen spelen. En transfer lijkt dan ook niet voor de hand te liggen.

Eén ding is in ieder geval zeker: de linksback werkt hard aan zijn fitheid.

