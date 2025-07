De langverwachte transfer van Raul Moro naar Ajax is rond. De 22-jarige vleugelaanvaller stond al sinds afgelopen winter in de belangstelling van de Amsterdammers. Lees hier alles over de transfersom en hoe lang de Spanjaard vast ligt in Amsterdam.

Moro is dinsdagochtend gepresenteerd in de Johan Cruijff ArenA. Hij zette zijn handtekening onder een contract dat hem tot de zomer van 2030 in Amsterdam houdt. De jeugdinternational van Spanje maakt de overstap van Real Valladolid, waar hij afgelopen seizoen goed was voor vijf goals en zes assists in 34 wedstrijden.

Op papier is Moro een linksbuiten, maar het lijkt erop dat hij voor de rechterflank is gehaald. Ajax heeft met Mika Godts en Oliver Edvardsen namelijk al twee spelers voor de linkerkant in de gelederen, terwijl Bertrand Traoré de enige échte rechtsbuiten is. Steven Berghuis kan ook op die positie uit de voeten.

Moro krijgt rugnummer 7 bij Ajax. Volgens de eerste verhalen kost hij rond de elf miljoen euro.

Alex Kroes is blij

Technisch directeur Alex Kroes is hartstikke blij met zijn nieuwe aanwinst. "Het is geen geheim dat wij al langere tijd gecharmeerd zijn van deze speler en wij staan ook al langer met hem in contact. Wij zijn daarom erg blij dat we Raúl nu officieel in Amsterdam hebben kunnen verwelkomen."

"Ondanks dat er veel interesse was van clubs, gelooft hij in het sportieve plan dat wij hebben uitgestippeld. Hij is snel, technisch vaardig, aan beide kanten inzetbaar en in staat om zowel binnendoor als buitenom zijn tegenstander te passeren. Ik ben ervan overtuigd dat wij veel plezier aan hem gaan beleven."

Reactie Raul Moro

"Ik heb lang naar deze dag uitgekeken. Ik kom bij een club met een rijke geschiedenis, een club van naam in Europa", voegde hij toe. "Ik denk dat dit de ideale plek is om me te ontwikkelen als voetballer. Een club met jonge spelers en veel potentie. Ik had nul twijfels", aldus de aanvaller.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.