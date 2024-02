Ramiz Zerrouki vertrouwt op return tegen AS Roma: ‘Dan zijn we moeilijk te verslaan’

Ramiz Zerrouki heeft na het gelijkspel tegen AS Roma alle vertrouwen in een goed vervolg. "De groep is volgende week weer wat groter." In de tussenronde van de Europa League speelde Feyenoord gelijk tegen de Italianen: 1-1.

De Algerijnse middenvelder speelde gehele wedstrijd, die Feyenoord met een voorsprong begon. "We weten wat we daar kunnen verwachten en het wordt lastig", zei Zerrouki na de wedstrijd. "Als we weer als team spelen en met dezelfde intensiteit, zijn we moeilijk te verslaan en gaan we van ze winnen."

Feyenoord ging de rust in met een 1-0 voorsprong dankzij een doelpunt van Igor Paixão. "We hebben er alles aan gedaan daarna geen doelpunt meer tegen te krijgen. Dat gebeurde helaas toch. Ook daarna zijn we weer op zoek gegaan naar de overwinning. Het was helaas niet genoeg", zei Zerrouki.