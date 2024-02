Feyenoord gunt zichzelf geen goede uitgangspositie voor return in Rome na gelijkspel tegen AS Roma

Feyenoord heeft in eigen huis met 1-1 gelijk gespeeld tegen AS Roma in tussenronde van de Europa League. Vlak voor rust scoorde Igor Paixão de Rotterdamse goal, waar in de tweede helft Romelu Lukaku deze goal onschadelijk maakte. Een makke tweede helft had nog maar weinig kansen in petto, waardoor de return in Rome met een gelijke stand gestart zal worden.

Dat Feyenoord - AS Roma een geweldig affiche is, werd al voor het eerste fluitsignaal bewezen. De propvolle Kuip schudde en de supporters kwamen met een geweldige sfeeractie om de boel eens flink op te zwepen. Dit slaagde goed want het tempo was vanaf de aftrap ontzettend hoog. AS Roma zette gelijk druk op Feyenoord en gaven het signaal af dat ze maar wat graag Feyenoord de wil op wilden gaan leggen in De Kuip. Dat leek het eerste kwartier ook zeker wel te lukken.

Grote kans AS Roma

AS Roma kreeg in de 9e minuut de grootste kans van de wedstrijd. Paulo Dybala gaf een weergaloze steekbal dwars door het midden. Pellegrini nam aan in de zestien maar kon Timon Wellenreuther niet omspelen. In de rebound schoot diezelfde Pellegrini nog op doel, maar Hancko kopte de bal van de lijn. Ook was de vlag al omhoog, maar het was een duidelijke waarschuwing voor Feyenoord.

Gemiste kans Paixão

Daarna kreeg Roma nog wat kansen via Romelu Lukaku die een voorzet van Dybala in de handen van Wellenreuther kopte. Feyenoord had niet makkelijk met het spel van met name Paredes, Pellegrini en Dybala. In de twintigste minuut was daar dan de eerste kans voor Feyenoord en direct een grote ook. Mats Wieffer deed waar Feyenoord de kansen van moest krijgen. De Rossi zei al in de persconferentie dat hij het flankspel van Feyenoord goed vond, dat zette hij dan ook behoorlijk vast. Hierdoor werd er veel gebruikgemaakt van Ueda door Feyenoord maar de Japanner had het zwaar met zichzelf én Mancini. hij ontfutselde de bal op het middenveld en speelde de bal - via Calvin Stengs - snel naar de zestien van AS Roma. Paixão nam de bal mee de zestien in, wachtte geduldig af maar schoot kruislings voorlangs.

Het was een mooie heen-en-weer-wedstrijd waarin het initiatief steeds verschoof tussen beide teams, er was even een periode van weinig kansen. De Rossi zei al in de persconferentie dat hij het flankspel van Feyenoord goed vond, dat zette hij dan ook behoorlijk vast. Hierdoor werd er veel gebruikgemaakt van Ueda door Feyenoord maar de Japanner had het zwaar met zichzelf én Mancini.

Goal Feyenoord

In de slotfase van de eerste helft was er dan weer even een kansje voor AS Roma: Paredes nam de bal op de pantoffel van een meter of 25 en raakte via Wellenreuther de lat. Het stadion slaakte een zucht van verlichting. Even later was het geluid uit het stadion vele malen harder want Feyenoord scoorde op slag van rust. Igor Paixão kopte een voorzet van Hartman in, nadat Feyenoord nog één keer aanzette voor rust. De Braziliaan stond vogelvrij omdat Llorente hem helemaal vrij liet. Svilar was kansloos op deze kopbal van Paixão en daarmee ging Feyenoord met een voorsprong de rust in.

Trage tweede helft

Feyenoord stond na rust gelijk op de helft van Roma en werd Ueda neergehaald op randje zestien. Een vrije trap was er tot gevolg, aanvoerder Hancko stond samen met Stengs en Ueda voor de bal. De vrije trap van Feyenoord werd geblokt en daarna bleef het bij kansjes over en weer, met de nadruk op het verkleinwoord. Na een uur op de klok was het tijd voor wissels bij Feyenoord. De matig spelende Ueda werd gewisseld voor Santiago Giménez en ook Yankuba Minteh ging aan de kant. In de tweede helft had de buitenspeler nog wel twee mooie kansen, maar hij bleef te lang aan de bal. Zijn vervanger was Ondrej Lingr.

Doelpunt Roma

Het lange breien van AS Roma leverde ineens weer een kans én doelpunt op. Het lange positiespel op de helft van Feyenoord bracht wat ruimte op links bij Spinazzola die voor kon geven. Lukaku was de baas over Hancko en kopte de bal - hetzij met enig geluk - langs Wellenreuther. De wedstrijd lag weer helemaal open, maar veel kansen kwamen er niet meer voor beide ploegen.

Van een echt slotoffensief was ook niet meer sprake, beide ploegen leken een 1-1 wel prima te vinden. In de laatste minuten van de wedstrijd was Feyenoord meer aan de bal en groef Roma zich in, maar van een zee aan kansen kwam het niet meer op een schot van Giménez na. Ook had Ivanusec nog een verrassende vrije trap, die de paal raakte. Volgende week gaat er dus gewoon weer met een gelijke stand gestart worden in Stadio Olimpico in Rome. Feyenoord gunt zichzelf geen goede uitgangspositie in Rome en zal dus aan de bak moeten.