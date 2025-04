Rampseizoen Vitesse krijgt vervolg na opnieuw dramatisch nieuws van KNVB: 'De deadline werd niet gehaald'

Voor Vitesse had de ranglijst in de Keuken Kampioen Divisie er een stuk florissanter uitgezien als het niet vier keer een puntenstraf had gekregen. De getroffen Arnhemse club is voor de zoveelste keer gestraft door de Licentiecommissie van voetbalbond KNVB.

Alleen al dit seizoen kreeg Vitesse 39 punten in mindering. Het staat daarom ook stijf onderaan in de Eerste Divisie. Dit keer heeft de KNVB Vitesse negen punten straf gegeven. Deze is opgesplitst in twee onderdelen: Vitesse kreeg drie punten in mindering voor het te laat aanleveren van vereiste documentatie. De overige zes punten komen van een voorwaardelijke straf uit 2024.

Boos Vitesse is wéér de pineut: opnieuw dreun voor hekkensluiter Keuken Kampioen Divisie Vitesse heeft voor de vierde keer in een jaar tijd een puntenstraf gekregen van de KNVB. De club krijgt drie punten in mindering omdat het niet heeft voldaan aan de informatieplicht.

Vitesse overweegt in beroep te gaan tegen de beslissing van de KNVB. Door alle straffen staan ze nu op éen schamel puntje in de Keuken Kampioen Divisie.

Vitesse mist deadline

Op 15 april moesten de Arnhemmers wat aanleveren bij de KNVB. Dat gebeurde zestien uur te laat volgens de club, wat resulteerde in de eerste straf. De overige zes punten komen door 'administratieve tekortkomingen'.

ℹ️ Vitesse krijgt negen punten in mindering na besluit Licentiecommissie. — Vitesse (@MijnVitesse) April 22, 2025

'Vitesse betreurt het bericht vanuit de Licentiecommissie en beraadt zich wederom op een beroep. Vitesse heeft constant en tot op heden alle voor haar beschikbare informatie aangeleverd in Zeist en blijft zich ook nu weer inzetten voor transparantie en het vinden van de oplossing. Vooralsnog zonder gewenst resultaat. Een beroepscommissie kan daar een opening bieden', schrijft de club op de eigen kanalen.

Puntenstraf na puntenstraf

De ellende van Vitesse begon nadat de Russische eigenaar Valeri Oyf de club in de verkoop zette na de Russische inval in Oekraïne. Het zorgde voor een ongekende soap die nog altijd gaande is. Het leverde tot op heden 57 minpunten op (in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie). Vitesse heeft inmiddels een nieuwe clubleiding, al is de KNVB daar sceptisch over.

Vijf mensen werden in januari gepresenteerd als nieuwe eigenaars, alleen volgens de voetbalbond zwaait de afgewezen Amerikaanse zakenman Coley Parry op de achtergrond nog met de scepter. De KNVB wil duidelijkheid dat Parry niet bij de nieuwe overname is betrokken.

Alles over Keuken Kampioen Divisie

Check hier het laatste nieuws over de Keuken Kampioen Divisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en deeerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.