'Ras-Ajacied' Marco van Basten denkt dat PSV kampioen wordt, Wim Kieft lacht om Eindhovense haat

Marco van Basten zette tijdens de opening van Rondo maandagavond meteen de toon. De 'ras-Ajacied' - hij speelde 133 duels in Amsterdam - kreeg als eerste een dilemma voorgelegd van presentator Wytse van der Goot en verraste met zijn antwoord.

Het dilemma dat Van Basten kreeg, was wie er kampioen wordt in Nederland. Opmerkelijk genoeg koos hij voor PSV, al zei hij het wel op z'n Duits (Pee-es-vau). Een paar minuten later zette de oud-topvoetballer zijn telefoon op vliegtuigmodus en dat was voor collega-analist Ruud Gullit het moment om in te haken op die opmerking. "Hij krijgt zeker allemaal boze appjes van Ajax-fans. Die snappen ook niet waarom hij PSV zegt", lachte de oud-voetballer, die voor PSV speelde in het verleden.

Haat in Eindhoven

Ajax staat na het 2-2 gelijkspel tegen AZ afgelopen weekend zes punten voor op nummer 2 PSV. Na de interlandperiode spelen de twee tegen elkaar in Eindhoven. In dat duel ligt de sleutel tot het kampioenschap. Wim Kieft, die tijdens Rondo aan de overkant van de tafel zat, moest vooral lachen met PSV - Ajax in het vooruitzicht. "Die háát die er is in Eindhoven tegen Ajax, dat is echt opvallend", grinnikte hij. "Ze haten Ajax echt bij PSV."

Verbazing bij Gullit

Hij maakte het live mee tijdens de vorige editie van die wedstrijd. Kieft keek 'm met Hans van Breukelen, de oud-keeper van PSV. Zelfs hij kon zijn mening niet verborgen houden over Ajax. Gullit kan zich weinig van die haat herinneren. "Haat tegen Ajax? Die hadden wij helemaal niet hoor", weet hij vol verbazing uit te brengen. Natuurlijk kwam ook Ajax - AZ voorbij, al hadden de mannen bij Rondo weinig inspirerende meningen over de veelbesproken scheidsrechter Dennis Higler. Ze vonden het vooral jammer dat die gele kaart niet meer teruggedraaid kon worden door de VAR en dat Higler niet een minuutje wachtte met zijn beslissing.

