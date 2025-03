Ruud Gullit zag collega flippen om 'rare beslissing' Virgil van Dijk: 'Wat doet hij nou?!'

Virgil van Dijk maakte een enorme fout in de Champions League tegen Paris Saint-Germain, maar dat zullen maar weinig mensen gezien hebben. Maar de Nederlandse topverdediger van Liverpool kreeg er in een studio in Qatar flink van langs woensdagavond. Dat onthult Ruud Gullit bij Rondo.

Het viel bijna niemand op, maar Van Dijk ging bij de toss al flink de mist in voordat Liverpool - PSG begon. Alleen Jason McAteer, oud-international van Ierland, zag het gebeuren. Hij zat met Gullit in het analistenteam voor de Qatarese tv om de Champions League van commentaar te voorzien en flipte toen het tot hem doordrong wat Van Dijk deed.

Gullit zat naast McAteer te genieten. "Hij snapte er helemaal niets van. Hij riep: 'Wat doet hij nou?!' Woest was hij." Wat deed Van Dijk dan verkeerd? Hij won de toss, maar koos niet voor de goede kant van het veld, maar gek genoeg voor de aftrap. PSG-aanvoeder Marquinhos maakte daar dankbaar gebruik van en ontwapende Liverpool op eigen veld.

'The Kop zuigt bal in het doel'

Door de opmerkelijke keuze van Van Dijk, voetbalde Liverpool op Anfield de tweede helft niet richting 'The Kop', het luidste stukje in het stadion. Rondo-presentator Wytse van der Goot omschreef de reputatie van die korte zijde van het iconische Engelse stadion perfect: "Er wordt vaak gezegd dat The Kop de bal het doel in zuigt."

Seizoen in mineur

Volgens Gullit zei McAteer dat Liverpool door de rare beslissing van de Nederlandse aanvoerder mede verloren heeft. In Parijs won trainer Arne Slot met zijn ploeg nog met 1-0, maar in Liverpool won PSG met dezelfde cijfers en ging het in de penaltyserie mis. Daardoor verloor Liverpool na de FA Cup al de tweede prijs dit seizoen. Een paar dagen later ging het in de finale van de League Cup wéér mis, waardoor alleen de Premier League-winst nog resteert voor Slot.

Penalty Julian Alvarez

Over penaltyseries gesproken: Marco van Basten begon de Rondo-uitzending met compleet onbegrip over de afgekeurde penalty van Julian Alvarez tijdens een andere achtste finale tussen Atletico Madrid en Real Madrid. Minutenlang hield hij een betoog waarom het onzin is dat die controversiële beslissing is genomen. Pas na ruim twintig minuten ging het over 'actuele' zaken, zoals Ajax.