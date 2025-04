Real Madrid-legende haalt snoeihard uit naar sterspeler: 'Hij moet dat niet doen'

Luis Figo heeft zich uitgesproken over de opvallende reactie van Vinícius Júnior. De Braziliaanse aanvaller vierde zijn goal tegen Athletic Bilbao in het Bernabéu (die later werd afgekeurd) niet, wat mogelijk een reactie was op de kritiek van de fans.

"Ik weet niet precies wat er gebeurd is en ik bemoei me liever niet met zaken die ik niet zelf heb gezien", vertelde Figo aan Marca. "Maar ik denk dat het nooit goed is om in conflict te zijn met je eigen fans. Je wilt toch dat ze je steunen, dat je goed speelt en dat ze tevreden zijn?"

De oud-international van Portugal benadrukte het belang van een goede band tussen speler en fans: "Het kan je niets schelen wat andere fans vinden, maar je wilt dat je eigen supporters van je houden." Figo hintte daarmee dat Vinícius de steun van het Real-publiek moet zoeken in plaats van de confrontatie aan te gaan.

Nipte overwinning

Real Madrid nam het op zondag op tegen Atheltic Bilbao. De Madrilenen moesten winnen om in het spoor te blijven van koploper FC Barcelona. Real had gedurende de hele wedstrijd een flink overwicht en creëerde veel kansen, 22 schoten om precies te zijn. De bal wilde er echter heel lang niet ingaan. Pas in de 93ste minuut werd de ban gebroken. Federico Valverde schoot een knappe volley raak, waardoor Los Blancos met 1-0 wisten te winnen.

Ondanks deze overwinning staat Real Madrid vier punten achter op koploper FC Barcelona. Dat gat moeten ze in zes wedstrijden zien te dichten, anders dreigt dit seizoen als een nachtkaars uit te gaan. De ploeg is namelijk ook al vroegtijdig uit de Champions League geknikkerd door Arsenal.

