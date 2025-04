Champions League-ster Declan Rice krijgt verrassing van beroemdheid: 'Speel hierop de volgende keer'

Het zijn mooie tijden voor Arsenal-middenvelder Declan Rice. Hij speelde een glansrol in de kwartfinale van de Champions League tegen Real Madrid, en hij stond afgelopen zondag aan de basis van de sterke overwinning op Ispwich Town. Na deze wedstrijd kreeg hij een wel heel bijzonder cadeau.

Rice speelde de heldenrol voor Arsenal in de uitschakeling van Real Madrid uit de Champions League. Met twee magistrale vrije trappen in de heenwedstrijd van de kwartfinale hielp hij Arsenal met het behalen van de halve finale. De laatste keer dat de club uit Londen zo ver in het miljoenenbal kwam, was in het seizoen 2008/09. Toen werd er over twee wedstrijden met 4-1 van Manchester United verloren. United verloor de finale vervolgens met 2-0 van FC Barcelona.

Arsenal-speler Declan Rice krijgt online haat over vriendin: 'Ze is dik, je kan beter krijgen' Lauren Fryer is de vriendin van Arsenal-speler Declan Rice. In Nederland is dat vermoedelijk bij weinigen bekend, maar in Engeland is Fryer als zogeheten WAG ('wifes and girlfriends', oftewel partners van voetballers) een celebrity. En om een of andere reden roept ze bij enkele voetbalfans nogal wat haat op.

Onder de indruk

De vrije trappen van Rice in de kwartfinale gingen de hele wereld over. Vooral zijn tweede, die perfect in de kruising zat. Zijn prestatie werd alom geprezen, en ook muzikant Ed Sheeran was hierdoor onder de indruk van de middenvelder. Dat bleek na de wedstrijd tussen Ipswich Town en Arsenal afgelopen zondag.

Arsenal stelt titelfeest Liverpool uit met 'verplichte' zege op degradatiekandidaat Arsenal heeft zondagmiddag gedaan wat het moest doen. De ploeg uit Noord-Londen won eenvoudig op bezoek bij degradatiekandidaat Ipswich Town. Hierdoor wordt het kampioensfeest van Liverpool met nog zeker een speelronde uitgesteld en zit Arne Slot dus nog in de wachtkamer.

De Britse zanger, die mede-eigenaar is van Ipswich Town, greep het bezoek van Arsenal aan om de 26-jarige speler een speciaal cadeau te geven: een gesigneerde gitaar met een persoonlijke boodschap.

“Speel hierop de volgende keer dat ik je zie, dan zingen we een liedje. P.S.: Dodelijke vrije trappen”, zo schreef de muzikant op de gitaar. Rice deelde een foto hiervan op zijn Instagram-story. Wie weet kunnen de twee samen met de gitaar een hit maken. Dan scoort Rice in de top 40 in plaats van op het voetbalveld...

Ed Sheeran 🤝 Declan Rice 🎸 pic.twitter.com/SuT6Lm60mq — Match of the Day (@BBCMOTD) April 20, 2025

Goede overwinning

De wedstrijd tussen Ipswich Town en Arsenal eindigde in een 0-4 overwinning voor de Gunners. Leandro Trossard en Gabriel Martinelli zette de Londenaren in de eerste helft al op 0-2, waarna Leif Davis van Ipswich een rode kaart pakte. Ook na rust wist Arsenal twee keer te scoren. Trossard maakte de 0-3, en de 18-jarige Ethan Nwaneri zette de eindstand op het bord.

Kampioensfeest uitgesteld

Door deze overwinning stelde Arsenal het kampioensfeest van Liverpool met minstens een week uit. De ploeg van Arne Slot kan nu aankomende zondag kampioen worden met The Reds. Dan moeten ze wel eerst nog van Tottenham Hotspur winnen.

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.