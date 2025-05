Real Madrid stelt feestje voor Frenkie de Jong en FC Barcelona met minimaal één dag uit

FC Barcelona mocht woensdag even hopen op de landstitel, maar Real Madrid verpestte in de laatste minuten tegen RCD Mallorca een vervroegd feestje voor de aartsrivaal. Aan Frenkie de Jong - die een wonderweek beleeft - en zijn teamgenoten de taak om donderdag dus zelf te winnen.

Frenkie vierde op 12 mei zijn 28e verjaardag én maakte op die dag samen met zijn vrouw Mikky Kiemeney bekend een tweede kindje te verwachten. Nu lijkt hij dus ook nog eens kampioen van Spanje te worden, voor de tweede keer in zijn loopbaan (eerste keer in 2022/2023 en in 2018/2019 ook met Ajax in Nederland). Real Madrid staat vier punten achter, maar heeft met nog twee wedstrijden te gaan een veel slechter doelsaldo.

Barcelona speelt nog drie wedstrijden, waardoor het donderdag al gedaan kan zijn. Dan gaan de Catalanen op bezoek bij stadsgenoot Espanyol, om 21.30 uur. Een zege is genoeg om de landstitel definitief binnen te slepen.

Mallorca leek Barcelona op woensdag al aan de titel te helpen door een doelpunt van Martin Valjent, maar een goal van Kylian Mbappé in de 68e minuut (1-1) verpestte het échte kampioensfeestje. De 20-jarige verdediger Jacobo Ramon maakte er in de slotminuten zelfs nog 2-1 voor De Koninklijke van.

Treble

Barça gaat de treble pakken, nadat het dit seizoen al de Spaanse beker (Copa del Rey) en Spaanse Supercup won. De ploeg van Hansi Flick schopte het ook nog tot de halve finale van de Champions League, maar daarin bleek Inter te sterk. Aan de hand van Denzel Dumfries wonnen de Italianen na 150 minuten over twee wedstrijden uiteindelijk met 7-6. Dumfries scoorde twee keer en gaf drie assists.

