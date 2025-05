Liefdevolle reacties op babynieuws Frenkie en Mikky de Jong: bekende Nederlanders en spelersvrouwen laten van zich horen

Mikky Kiemeney staat bekend als de vrouw van Frenkie de Jong, maar de 27-jarige Brabantse heeft zelf ook een succesvolle carrière opgebouwd. De voormalige hockeyster van HC Den Bosch woont samen met haar voetballende partner in Barcelona, waar ze zich ontplooit als ondernemer en influencer. Fans van het stel worden tegenwoordig regelmatig verwend met schattige babyfoto's van hun zoontje Miles en Kiemeney blijkt opnieuw zwanger. Dit is wat we weten over Kiemeney.