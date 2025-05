Verguisde Real Madrid-speler diep in de problemen: rechtbank velt keihard oordeel na bizar seksschandaal

De Spaanse rechtbank heeft het onderzoek naar Real Madrid-verdediger Raúl Asencio (22) afgerond. De Spaanse verdediger kan strafrechtelijk worden vervolgd wegens het verspreiden van een seksueel getinte video waarin een minderjarig meisje voorkomt. Dat geldt ook voor drie andere voormalige (jeugd)spelers van de Madrileense topclub.

De afgelopen maanden is Asencio de kop van jut bij uitwedstrijden van Real Madrid. Supporters van zijn tegenstanders scanderen bijna elke week dat hij de gevangenis in moet. En dat heeft een reden.

Vakantie

Het begon ruim anderhalf jaar geleden. Asencio was met drie voormalig teamgenoten (Ferran Ruíz, Juan Rodríguez en Andres García) op vakantie op de Canarische Eilanden. Naar verluidt hebben zij daar seksuele handelingen verricht met twee meiden, waarvan één op dat moment nog minderjarig was. Het viertal zou daar videobeelden van hebben gemaakt.

Toen de beelden via WhatsApp-groepen werden gedeeld, trok de moeder van het minderjarige meisje aan de bel. Ze stapte naar de politie en deed aangifte, waarna de vier voetballers werden gearresteerd en verhoord.

Onderzoek afgerond

Inmiddels is het onderzoek naar de beschuldigingen afgerond, dat meldt de rechtbank van San Bartolomé de Tirajana op Gran Canaria op woensdag (via The Athletic). Alle vier de voetballers riskeren een strafrechtelijke vervolging voor het incident.

Overtreden wetten

De Spaanse rechtbank heeft een document gepubliceerd wat voor wetten de spelers (mogelijk) hebben overtreden.

Het zonder toestemming ontdekken van geheimen en schending van de persoonlijke levenssfeer.

Het verspreiden en doorsturen van video's aan derder zonder medeweten of toestemming van de slachtoffers.

Het rekruteren of gebruiken van minderjarigen voor pornografische doeleinden en het bezit van die video's zonder hun toestemming.

Het bezit van video's zonder instemming van de slachtoffers.

En nu?

De zaak is inmiddels overgedragen aan het Openbaar Ministerie, dat nu kan besluiten om een aanklacht in te dienen en een rechtszaak tegen de spelers te starten, of om de zaak te seponeren. Tegen die beslissing kan vervolgens beroep worden aangetekend. Dat heeft het juridische team van Asencio de afgelopen maanden al een paar keer zonder succes geprobeerd. De verdediger riskeert een gevangenisstraf tot 5 jaar.

Asencio en zijn oud-teamgenoten

Asencio speelde dit seizoen 21 wedstrijden in La Liga voor Real Madrid, terwijl Ruiz, Rodríguez en García, voormalige jeugdteamgenoten van Asencio, de club afgelopen zomer verlieten. Ruiz vertrok naar Girona. Rodríguez en García sloten zich aan bij clubs in de Spaanse derde divisie, respectievelijk Tarazona en Alcorcón.

