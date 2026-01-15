Na een bloedstollende penaltyserie mag Marokko zich gaan opmaken voor de finale van de Afrika Cup in eigen land. Dit leidde tot een groot volksfeest bij de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Helaas mondde een deel van de feestvreugde uit in rellen.

In de halve finale van de Afrika Cup tussen Marokko en Nigeria stond na 120 minuten voetbal nog steeds de stand 0-0 op het scorebord. Penalty's moesten gaan uitwijzen wie het tegen Senegal mocht gaan opnemen in de finale. Na een bloedstollende reeks hield de Marokkaanse doelman Yassine Bounou twee strafschoppen tegen, waardoor zijn land met 4-2 won. Dat leidde tot een waar volksfeest.

Vreugde in studio

In de studio van Ziggo Sport, dat de Afrika Cup uitzendt, verzamelden tientallen Marokkaanse fans zich om de wedstrijd te volgen. Tijdens de bloedstollende penaltyserie schakelde de regie van Ziggo regelmatig naar de zenuwachtige fans in de studio. Toen spits Youssef En-Nesyri de beslissende strafschop raak schoot, gingen alle Marokkaanse fans massaal uit hun plaat.

Rellen in Den Haag

Niet alleen in de studio van Ziggo Sport gingen fans uit de Marokkaanse gemeenschap massaal door het dak. Door heel het land gingen mensen de straat op om de finale te vieren. In alle grote steden werd uitbundig gefeest. Helaas sloeg de feestvreugde in Den Haag om in rellen.

In de Schilderswijk werd de politie woensdagnacht bekogeld met vuurwerk door aan aantal relschoppers. De mobiele eenheid (ME) moest uiteindelijk opdraven om de rust te herstellen. Uiteindelijk werd één persoon opgepakt. In de rest van de Nederlandse steden bleven de feesten vreedzaam, zo meldt de politie.

Het gaat mis in #DenHaag. Zwaar vuurwerk afgestoken en fans met gezichtsbeddeking. Ook net hard siervuurwerk tussen mensenmassa afgestoken. Ook vuurwerk richting politievoertuigen. #Marokko #AfricaCupOfNations pic.twitter.com/E6DK29B3An — Owen (@_owenobrien_) January 14, 2026

Finale

Mocht Marokko de finale van de Afrika Cup winnen, belooft er echt een groot volksfeest los te barsten in Nederland. Zondagavond om 20.00 uur wordt de finale gespeeld tussen Marokko en Senegal in de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Het wordt voor het eerst in 22 jaar dat Marokko weer een Afrika Cup-finale speelt. Het land won het toernooi slechts één keer, in 1976.