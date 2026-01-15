Marokko zorgde woensdag voor spanning en sensatie in de halve finale van de Afrika Cup. De wedstrijd tegen Nigeria moest beslist worden op penalty's en de ontlading was dan ook groot toen de ploeg van bondscoach Walid Regragui aan het langste eind trok.

Het gastland won woensdagavond in Rabat na strafschoppen (4-2) van Nigeria. Doelman Yassine Bounou was met twee gestopte penalty's de held van Marokko. Bij Marokko begonnen PSV'er Ismael Saibari en oud-Ajacied Noussair Mazraoui in het basiselftal.

Direct nadat Youssef En-Nesyri de beslissende strafschop voor Marokko had gemaakt, barstte er een volksfeest los in Marokko. Ook in de studio bij Ziggo Sport was er veel emotie. "Er was een explosie van vreugde na afloop", aldus voormalig Marokkaans international Nordin Amrabat vanuit Rabat bij die zender. Diens jongere broertje Sofyan Amrabat is één van de drie in Nederland geboren Marokkaanse internationals in de selectie van het Noord-Afrikaanse land.

'Beste van het toernooi'

Bondscoach Regragui noemt de wedstrijd van Marokko "de beste van het toernooi". "Het is belangrijk om nu te herstellen. We moeten winnen. Dat is het enige wat telt", zei hij. Marokkaans international Achraf Hakimi noemt zijn doelman Yassine Bounou 'de beste keeper van de wereld' als het om penalty's gaat.

Marokko was in de eerste helft de betere van de twee. Echt veel grote mogelijkheden kreeg het gastland niet. Saibari was in de 40e minuut het dichtst bij een doelpunt, maar zijn inzet werd gestopt door de Nigeriaanse doelman Stanley Nwabali. In de tweede helft waren er geen grote kansen en bleven doelpunten uit. Ook in de verlenging werd niet gescoord.

Finale

De finale van de Afrika Cup wordt zondag in Rabat gespeeld. De aftrap in het Prince Moulay Abdellah Stadion is om 20.00 uur. Marokko won de het toernooi tot nu toe één keer, in 1976. Tegenstander Senegal won het landentoernooi ook één keer.