Valentijn Driessen is alles behalve onder de indruk van PSV en Ajax na de topper van zondag. De columnist vertelt in zijn column in De Telegraaf over de 'ren-je-rot-wedstrijd' tussen de Nederlandse topploegen. Ook laat hij zich uit over het gedrag van AZ-verdediger Wouter Goes tegen Feyenoord.

Driessen legt uit waarom hij aan het kinderprogramma Ren Je Rot dacht tijdens de wedstrijd. "De spelers van beide clubs renden zich, gedwongen door het grossieren in fouten, een slag in de rondte in het Philips Stadion. Kwalitatief voldeed de Eredivisie-topper niet aan de norm die je van de twee Nederlandse Champions League-deelnemers mag verwachten. ’Voor het publiek vermakelijk, voor beide trainers niet’, constateerde Bosz na afloop van de Ren je Rot-wedstrijd."

Toch vindt Driessen dit niet direct erg, aangezien hij wel vermaakt is tijdens de wedstrijd. "Profvoetbal wordt niet alleen voor trainers gespeeld, ook voor de voetbalfans. Die kwamen ruimschoots aan hun trekken door het foutenfestival. Het vloog alle kanten op met kansen over en weer voor PSV en Ajax met uiteindelijk een terechte puntendeling. Dat het meer over amusement zou gaan dan over goed voetbal bij PSV-Ajax had zich vooraf aangekondigd."

'Zorgwekkend met oog op de Europese campagne'

Toch maakt Driessen zich ook zorgen na de Europese opening en de Eredivisie-wedstrijd van PSV en Ajax. "Zeker met het oog op het verdere verloop internationaal is het zorgwekkend voor Bosz en Heitinga dat hun ploegen nauwelijks wedstrijden kunnen domineren en controleren en de tegenstander niet de wil kunnen opleggen. Een kwaliteit bij de twee kampioensploegen van Bosz bij PSV, terwijl Francesco Farioli dat vorig seizoen lange tijd op een on-Nederlandse wijze ook lukte. "

Wouter Goes

Driessen laat zich ook nog uit over het gedrag van Wouter Goes in de wedstrijd tegen Feyenoord. "Het was niet vreemd dat AZ-verdediger Wouter Goes de aanstichter was. Goes leek zijn leven te hebben gebeterd dit seizoen en had zelfs nog geen gele kaart gekregen. Maar als de druk op de ketel staat zoals tegen Feyenoord, dan nemen de duivels het in zijn hoofd van hem over. Goes’ wangedrag met het knijpen en slaan sloeg nergens op. Scheidsrechter Danny Makkelie had veel eerder moeten optreden tegen Goes, die pas na een uur spelen een gele kaart kreeg."