René van der Gijp heeft in de nieuwste aflevering van KieftJansenEgmondGijp vertelt over zijn 'leukste half jaar als analist'. Dat was bij Fox Sports, maar een van zijn tafelgenoten was er minder blij mee.

Van der Gijp werkte kort bij het toenmalige Fox Sports ter promotie van de eerste divisie in Nederland, inmiddels de Keuken Kampioen Divisie genoemd. Daar deed hij onder andere co-commentaar en nam hij analyses op zich. In die tijd was Rob Jansen al zijn zaakwaarnemer en in de podcast vertellen de twee over die periode van de oud-voetballer.

"Eigenlijk is mijn leukste half jaar als analist geweest bij Fox Sports. Met Leo Driessen samen. Wij deden daar de eerste divisie. Ze wilden die eerste divisie promoten, dan niet de topclubs maar de staart. Dan ging ik naar Dordrecht - Top Oss. Dan schoot een verdediger een bal in zijn eigen doel en werd aan mij gevraagd wat er mis ging. Dan ging ik het meerdere keren bekijken en zei ik: 'Eigenlijk was dit het enige wat hij kon doen'", vertelt Van der Gijp die vervolgens in lachen uitbarst.

'Ik werd gebeld met klachten over jou'

Jansen kan zich de periode ook nog goed herinneren, aangezien die met de gebakken peren zat. "Toen werd ik gebeld met klachten over jou. Je had nog dingen gezegd die waren veel erger. Je moest daar a la minute stoppen." Van der Gijp vertelt vervolgens dat hem door Fox Sports werd verteld dat hij positiever moest zijn, anders zouden ze hem ontslaan. "Dat hadden ze beter gelijk kunnen doen", haakt Jansen in.

Uiteindelijk werd Van der Gijp ontslagen door een opvallende actie tijdens een wedstrijd in Breda. "We zitten bij een wedstrijd van NAC. Ik zeg op een gegeven moment: 'Bij bakker Ben is het witbrood deze week 98 cent.' Toen vroegen ze wat ik nou aan het doen was, maar ik was het programmaboekje aan het voorlezen. Toen ging de telefoon bij Rob en ben ik op staande voet ontslagen", vertelt de analist van Vandaag Inside terwijl hij zijn lach niet in kan houden.