Wim Kieft was de afgelopen periode vooral in het nieuws vanwege zijn gezondheidsproblemen, maar de oud-topvoetballer is op de weg terug. Eind september keerde hij terug in de podcast die hij onder meer maakt met René van der Gijp. Daar liet hij in de meest recente aflevering van zich horen toen hij zichtbaar geïrriteerd was.

In de rubriek Blessuretijd van de podcast KieftJansenEgmondGijp zit Kieft samen met Michel van Egmond en Van der Gijp nog wat kijkersvragen te beantwoorden. De inhoud van de vragen gaat van hot naar her, maar bij een van de vele vragen krijgt Kieft het, al dan niet gemeend, aan de stok met Van Egmond.

Kieft wordt gedold door collega

Dat gebeurt als Kieft wordt gevraagd of hij een ochtendmens of een avondmens is. De ex-topspits van onder meer Ajax, PSV en het Nederlands elftal geeft aan van zes uur 's ochtends tot acht uur 's ochtends op zijn best te zijn. Dat is voor Van Egmond reden om te dollen met Kieft. "Dus als we jou op je best willen treffen, dan moeten we tussen zes en acht aankloppen."

Daar zit Kieft niet op te wachten. "Nee... Jij zit nu grappig te doen om mij af te schilderen als een of andere zonderling die altijd chagrijnig en negatief is. Dat ben ik helemaal niet, dat weet jij dondersgoed dat ik dat niet ben. Dat leuke actje van jou begint me langzamerhand de keel uit te komen." De cynische reactie zorgt voor een schaterlachende Van der Gijp en Van Egmond.

Laatsgenoemde weet lachend uit te brengen. "Dit is goed, hou dit vast Wim. Je kan wel zien dat het na achten is." Als er nog wat andere willekeurige vragen aan bod komen, kan Kieft het niet laten om aan het eind van de aflevering nog even terug te komen op het gedrag van gespreksleider Van Egmond.

'Zeikerd'

Dat gebeurt nadat Kieft opmerkt dat hij de kust in Nederland hem benauwd in de winter. Als Van Egmond daarom moet glimlachen, grijpt de ex-spits zijn kans. "Ik heb toch antwoord gegeven? Jij blijft maar doorgaan man, zeikerd!" Van der Gijp ziet het allemaal lachend aan. "Hij heb de tering er in!"

Ook Van Egmond heeft de grootste lol. Kieft: "Jij denkt dat je heel grappig bent." Ook bij het afsluitende praatje kan Van Egmond het niet laten om zijn collega een beetje te plagen. "Het was me een waar genoegen. Wim heeft zich kranig geweerd en zich er doorheen geslagen. Kijk eens hoe diep hij moet zuchten, maar het is toch weer gelukt."

Vervelende operatie

Kieft ontbrak een tijdje in de podcast vanwege een vervelende operatie. Hij moest onder het mes vanwege knieproblemen, maar daarna werd het alleen maar erger. Er zat namelijk een bacterie in de knie en dat deed vreselijk veel pijn bij de analist. Inmiddels gaat het gelukkig weer een stuk beter en schuift hij her en der weer aan bij voetbalgerelateerde programma's.

Bekijk hier het fragment uit KieftJansenEgmondGijp