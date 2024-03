RKC drukt Vitesse in degradatiekraker dieper in de problemen

RKC heeft in eigen huis Vitesse verslagen: 3-1. Het gevolg is dat de Waalwijkers de marge richting de Arnhemmers vergroten van twee naar vijf punten. Wel blijft RKC op plek zestien staan. Vitesse staat zeventiende.

In deze degradatiekraker tussen de twee minst productieve Eredivisie-clubs vielen er gelukkig voor de kijkers wel wat goals. In de 21e minuut zette David Min de thuisploeg op 1-0. Tien minuten na rust wandelde Paxten Aaronson op zijn gemakkie door de RKC-verdediging. En in de 71e minuut tekende Reuven Niemeijer voor de 2-1; hij nam een hoge bal netjes aan en rondde kalm af.

In de slotminuut douwde Michiel Kramer de gasten uit Gelderland nog dieper in de problemen. Het is de zeventiende nederlaag na 25 speelronden voor Vitesse. Volendam kan zondag uit tegen PEC Zwolle op evenveel punten komen als Vitesse.

Eredivisie: uitslagen zaterdag

FC Twente - Sparta 2-1

Almere City - FC Utrecht 1-1

RKC - Vitesse 3-1