RKC Waalwijk deelt bemoedigend nieuws voor uitblinkende Mohamed Ihattaren

RKC Waalwijk heeft het contract van Mohamed Ihattaren met een jaar verlengd. De uitblinker van de Brabanders had maar een verbintenis tot het eind van dit seizoen, maar hij blijft dus nog een jaar langer bij de club.

In het contract van Ihattaren zat een optie voor een extra jaar in Waalwijk en die optie heeft de club dus inmiddels gelicht. Het ging om een eenzijdige optie, waardoor de aanvallende middenvelder nu tot de zomer van 2026 vastligt bij de club. Door het lichten van de optie bouwt RKC Waalwijk een bepaalde vorm van zekerheid in. Als een club Ihattaren deze zomer wil overnemen, dan moet er nu een transferbedrag worden overgemaakt naar de Brabanders.

Ontwikkeling

Ihattaren werd in zijn tijd bij PSV gezien als een van de grootste talenten uit Europa, maar zijn carrière zakte niet veel later als een kaartenhuis in elkaar. Na mislukte avonturen bij Juventus, Sampdoria, Slavia Praag en Ajax streek hij verrassend genoeg neer in Waalwijk. Daar is hij inmiddels uitgegroeid tot een van de smaakmakers in de wederopstanding van de club. De linkspoot scoorde al drie keer en gaf twee assists.

Eind september maakte RKC de komst van Ihattaren officieel. De ploeg uit Waalwijk kende daarvoor een van de slechtste competitiestarten sinds tijden. Na de winterstop is RKC echter uit een diep dal geklommen. Er werd onder andere van Almere City en Willem II gewonnen, waardoor directe handhaving nog een mogelijkheid is. De ploeg van Henk Fraser moet daarvoor nog wel acht punten inlopen op de huidige nummer vijftien Sparta.

Andere contracten

Naast het contract van Ihattaren zijn ook de verbintenissen van Luuk Wouters en Denilho Cleonise met een extra jaar opgerekt. In het Nederlandse betaald voetbal is het verplicht om voor 1 april duidelijkheid over contracten te geven aan de spelers. De contracten van Michiel Kramer en Aaron Meijers zijn formeel opgezegd, maar RKC heeft nog wel de mogelijkheid om in onderhandeling te gaan met deze spelers voor een eventueel nieuw contract.

