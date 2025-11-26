Roda JC heeft na onderzoek bevestigd dat er een racistisch incident heeft plaatsgevonden tijdens het duel met FC Dordrecht. De Portugese doelman Celton Biai zou door de Roda-fans racistisch zijn bejegend en na onderzoek is de thuisploeg erachter gekomen dat dit inderdaad het geval bleek te zijn.

"Roda JC heeft na afloop van de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht vernomen dat de keeper van FC Dordrecht mogelijk racistisch is bejegend", meldt de club in het eerste statement. "Een dergelijke beschuldiging nemen wij als club uiterst serieus. Racisme en discriminatie horen nergens thuis, niet in het voetbal en niet in onze samenleving."

"Direct na de melding hebben wij contact opgenomen met FC Dordrecht-directeur Hans de Zeeuw", stelt Roda JC. "Op dit moment zijn nog niet alle feiten bekend, maar we doen er alles aan om duidelijkheid te krijgen. Het incident wordt daarom grondig onderzocht. Mocht uit dit onderzoek blijken dat er inderdaad sprake is geweest van racistische uitingen, dan zullen wij passende maatregelen nemen."

De wedstrijd tussen Roda JC en FC Dordrecht (1-2) in de Keuken Kampioen Divisie werd in de slotfase stilgelegd. Vervolgens meldde doelman Biai dat fans van de thuisclub 'junglegeluiden' richting hem maakten.

Verzoek Dirk Kuijt

Trainer Dirk Kuijt van FC Dordrecht drong na de wedstrijd aan op een onderzoek. "Hij heeft in ieder geval dat op die manier gevoeld" , zei hij vlak na het duel bij ESPN. "Dan vind ik het altijd heel erg belangrijk dat we de feiten erbij halen en even rustig hoor en wederhoor doen. Maar het feit dat iemand dat voelt, vind ik al heel heftig. Laten we nou met z'n allen normaal doen, zeker in het voetbal."

Afgeronde onderzoek

Inmiddels heeft Roda JC dus onderzoek gedaan en is de club tot de conclusie gekomen dat er inderdaad racistische uitingen zijn gedaan richting de Dordrecht-doelman. ' Wij betreuren dit ten zeerste. Dergelijke uitlatingen horen op geen enkele wijze thuis in ons stadion. Als club staan wij voor solidariteit, kameraadschap en inclusiviteit. Iedereen is welkom en iedereen is gelijk in ons stadion. We bieden Celton Biai onze oprechte excuses aan en doen er alles aan om passende maatregelen te nemen', luidt de update in het statement van de club uit Kerkrade.

