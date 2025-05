Voetbalwereld diep geschokt door overlijden van international (31): 'We zijn heel erg verdrietig'

Dramatisch nieuws uit de sportwereld. Voetballer Gadi Kinda is op 31-jarige leeftijd overleden. De Israëlisch international lag de afgelopen weken al in het ziekenhuis en zijn club Maccabi Haifa maakt dinsdag bekend dat hij het helaas niet heeft gered.

"Maccabi Haifa rouwt om de dood van speler Gadi Kinda. We omarmen de familie en bidden dat jullie niet met nog meer verdriet te maken krijgen. Moge zijn herinnering een zegen zijn", schrijft Maccabi op Instagram.

Kinda speelde in zijn carrière ook voor Sporting Kansas City, dat in de MLS uitkomt. Ook daar is het nieuws hard aangekomen: "We zijn heel erg verdrietig door het overlijden van voormalig speler Gadi Kinda. Ons medeleven gaat uit naar zijn familie, vrienden, teamgenoten en iedereen die hem kende."

We are deeply saddened by the passing of former Sporting KC midfielder Gadi Kinda.



We are deeply saddened by the passing of former Sporting KC midfielder Gadi Kinda.

Our hearts are with Gadi's family, his friends, teammates and all who knew him.

Medisch probleem

De Israëlische club liet twee weken geleden al weten dat Kinda was opgenomen in het ziekenhuis en daarin werd vermeld dat hij 'last had van een complex medisch probleem'. "Hij is opgenomen en er worden onderzoeken bij hem gedaan. De club en de medische staf helpen de spelers en steunen zijn familie volledig", viel er toen in het statement te lezen.

International

Kinda speelde tijdens zijn carrière tien interlands voor Israël. Hij maakte zijn debuut op 5 juni 2021 tijdens een vriendschappelijke interland tegen Montenegro en scoorde toen ook direct. In totaal speelde hij tien interlands, waarin hij tweemaal scoorde.

Carrière

Kinda werd geboren in Ethiopië, maar emigreerde als klein jongetje samen met zijn ouders naar Israël. Daar bleek dat hij flink wat talent had en hij maakte in 2011 op 17-jarige leeftijd zijn debuut op het hoogste niveau in het land namens FC Ashdod. Daar speelde hij acht jaar voordat hij een transfer maakte naar Beitar Jerusalem.

De aanvallende middenvelder bleef daar een jaar en werd toen voor een jaar uitgeleend aan Sporting Kansas City. De Amerikaanse team was dusdanig onder de indruk van de Israëliër dat ze besloten om definitief vast te leggen. Begin vorig jaar besloot hij om terug te keren naar zijn thuisland en ging hij spelen voor Maccabi Haifa.