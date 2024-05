Ronald Koeman haalt oude bekende naar Oranje en dat is goed nieuws voor Arne Slot en Liverpool

Dwight Lodeweges keert terug bij het Nederlands elftal. De 66-jarige gaat weer aan de slag als assistent van bondscoach Ronald Koeman. Hij vervangt Sipke Hulshoff, die stopt als assistent-bondscoach. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat hij samen met Arne Slot naar Liverpool vertrekt.

De komst van Lodeweges en het vertrek van Hulshoff werden dinsdagochtend bekend gemaakt door de KNVB. Lodeweges was ook al de assistent tijdens de eerste periode van Ronald Koeman bij Oranje. Toen werd hij vooral bekend vanwege het iconische briefje dat hij in uitwedstrijd tegen Duitsland in de Nations League schreef. Daarin stond dat Virgil van Dijk voorin moest spelen in de slotfase. Hij schoot uiteindelijk ook de late 2-2 binnen namens Oranje.

Het befaamde briefje van Dwight Lodeweges. © Getty Images

Lodeweges maakte ook het EK van 2021 mee onder Frank de Boer waarin Nederland al vroeg in de knock-outfase werd uigeschakeld. In de zomer van 2021 verliet hij Oranje omdat hij als assistent aan de slag ging bij PEC Zwolle.

'Liverpool heeft nog voor aanstelling Arne Slot al probleem met eerste assistent' Liverpool en Arne Slot gaan snel een samenwerking aan. De trainer komt over van Feyenoord en het is de bedoeling dat hij flink wat stafleden meeneemt uit Rotterdam. Sipke Hulshoff is de beoogde assistent van Slot, maar moet ook met het Nederlands elftal naar het EK komende zomer. Dat botst.

Hulshoff op weg naar Liverpool

Sipke Hulshoff vertrekt dus bij Oranje en dat lijkt alles te maken hebben met de komst van Arne Slot naar Liverpool. Hulshoff werkt ook als assistent van Slot bij Feyenoord en combineerde dat met zijn job bij het Nederlands elftal. Naar verluidt was dat voor Liverpool geen optie. Mogelijk is dat ook de reden de Engelse club de komst van Slot nog niet naar buiten heeft gebracht.

Voorbereiding op EK

Niet Hulshoff, maar Lodeweges gaat dus ook mee naar het EK in Duitsland. Het EK begint over exact één maand op 14 juni. Oranje komt op zondag 16 juni voor het eerst in actie tegen Polen. Frankrijk wacht op 21 juni en op 25 juni speelt het Nederlands elftal de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk.