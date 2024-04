'Liverpool heeft nog voor aanstelling Arne Slot al probleem met eerste assistent'

Liverpool en Arne Slot gaan snel een samenwerking aan. De trainer komt over van Feyenoord en het is de bedoeling dat hij flink wat stafleden meeneemt uit Rotterdam. Sipke Hulshoff is de beoogde assistent van Slot, maar moet ook met het Nederlands elftal naar het EK komende zomer. Dat botst.

Het Algemeen Dagblad schetst de situatie van Hulshoff. Hij zal samen met Etiënne Reijnen en performance trainer Ruben Peeters met Slot naar Liverpool vertrekken. Volgens het AD moet Hulshoff wel de keuze maken of hij vanaf de eerste dag in Engeland aanwezig is, wat Liverpool uiteraard graag wil, of hij met bondscoach Ronald Koeman naar het Europees kampioenschap vertrekt.

Voor Feyenoord volgt dus een leegloop in de technische staf. In Rotterdam blijven clublegende John de Wolf (61) en de Finse keeperstrainer Jyri Nieminen (36) achter, op het gebied van performance zijn er nog de Australiër Leigh Egger en de Belg Stijn Vandenbroucke (Head of Medical & Performance) over. De vraag is uiteraard welke mensen de nieuwe trainer van Feyenoord meeneemt naar De Kuip.

Samenwerking Hulshoff en Slot

Dat Slot zijn trouwe assistent Hulshoff meeneemt naar Liverpool is niet gek. Hulshoff wordt gezien als een uitstekende veldtrainer en werkte in het verleden al vaker samen met Slot, ook vóór Feyenoord. Dat deden ze ook bij Cambuur. Hulshoff kwam in 2022 bij de technische staf van Feyenoord, waar hij een seizoen eerder de beloftenploeg onder zijn hoede had. Hulshoff was dit seizoen één wedstrijd hoofdtrainer, toen Slot wegens ziekte ontbrak tegen Almere City FC.

EK 2024

Mocht Hulshoff besluiten voor Oranje te kiezen, dan wacht hem de taak om de patronen in te slijpen in aanloop naar het EK. Het Nederlands elftal speelt tegen Polen, Frankrijk en Oostenrijk. Voorafgaand aan de eindronde staan er nog oefeninterlands tegen Canada en IJsland gepland. Nederland begint op 16 juni aan het Europees kampioenschap.