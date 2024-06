Ronald Koeman legt opvallende keuze voor nieuwe rechterkant uit: 'Met hem kan je ook op het middenveld spelen'

Het Nederlands elftal is al zeker van de volgende ronde op het EK, maar speelt dinsdag tegen Oostenrijk nog om op welke plek het precies in de groep gaat eindigen. Dat is belangrijk voor de tegenstander in de achtste finales. Oranje moet dus volle bak gaan in Berlijn, maar een aantal spelers moeten daarbij wel oppassen. Zij missen bij een gele kaart namelijk de volgende wedstrijd door een schorsing.