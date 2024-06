Ronald Koeman wijzigt basiself Oranje op drie plekken: dit is de opstelling tegen Oostenrijk

Ronald Koeman gaf daags voor het duel met Oostenrijk al één te verwachten naam weg voor de basisopstelling, maar een paar uur voor de wedstrijd blijkt dat hij toch een aantal wisselingen gaat doorvoeren. Xavi Simons, Jeremie Frimpong en Denzel Dumfries verdwijnen uit de basis.

Lutsharel Geertruida en Donyell Malen krijgen een plek in de basis krijgen tegen Oostenrijk. Dat gaat ten koste van de rechterwingbacks: Denzel Dumfries en Jeremie Frimpong. Joey Veerman keert ook terug in de basis en dat gaat ten koste van Xavi Simons. Hij verdwijnt uit de opstelling, waardoor Tijjani Reijnders op '10' speelt.

Bondscoach Koeman had een nagenoeg fitte selectie de afgelopen dagen, behalve de niet fitte Joshua Zirkzee. De spits was de afgelopen tijd ziek en reisde niet met groep mee naar Berlijn. Hij werd met de auto gebracht en dat heeft hem zo te zien goed gedaan. Hij zit gewoon bij de selectie en neemt plaats op de bank.

Nederland is al zeker van een plek bij de laatste zestien, maar moet winnen om kans te maken op plek 1 in Groep D. Dat zal dan weer voor een gunstige route tijdens dit EK voetbal in Duitsland zorgen.

Memphis 'gewoon' in de basis

Een dag voor de wedstrijd ging Koeman in op de situatie rondom Memphis Depay. De Oranje-aanvaller speelt nog geen goed EK en wist zeker tegen Frankrijk geen indruk te maken. Koeman houdt desondanks vertrouwen in de spits. "Ik heb een goed gevoel over Memphis. Hij is zelfkritisch en was zelf ook niet tevreden met hoe hij speelde. Hij vond ook dat het beter moest." Zoals verwacht begint Memphis dus gewoon vanaf de aftrap tegen Oostenrijk.

De opstelling van Oranje

Verbruggen; Geertruida, De Vrij, Van Dijk, Aké; Veerman, Schouten, Reijnders; Gakpo, Memphis, Malen.

De opstelling van Oostenrijk

Pentz; Posch, Lienhart, Wöber, Prass; Grillitsch, Seiwald; Wimmer, Sabitzer, Schmid; Arnautovic

