PSV-captain Luuk de Jong kan moeilijk leven met Ajax als kampioen: 'Zal ik de rest van mijn leven van balen'

Luuk de Jong swingde weer eens met zijn PSV, maar wel veel te laat. Die conclusie moest de aanvoerder van de Eindhovenaren zaterdagavond ook concluderen na de 5-0 zege op Almere City. Zo'n feestavond is maar een pleister op de enorme wond. Ajax gaat normaal gesproken kampioen worden en dat doet pijn bij De Jong.

PSV moet nog vijf duels strijden om plek 2 met Feyenoord voor de Champions League-miljoenen. Koploper Ajax is met negen verliespunten minder uit zicht. Tenzij er natuurlijk hele gekke dingen gebeuren, maar daar rekent niemand meer op. PSV stond halverwege de Eredivisie nog zes punten los aan kop en gaf zelf het kampioenschap uit handen. Dat is de conclusie van Luuk de Jong. "Daar zal ik de rest van mijn leven van balen, want ik wil gewoon prijzen pakken", zei hij openhartig tegen ESPN.

'Heeft veel te lang geduurd'

Hij kan dus maar moeilijk leven met het feit dat Ajax zijn ploeg aftroeft en er met de schaal vandoor gaat. "De fase waarin we aan het struggelen waren, heeft te lang geduurd. Dat heeft ons te veel punten gekost. Voor mijn gevoel hadden we dit seizoen ook de titel moeten pakken. Daar zal ik zeker nog heel lang van balen.” PSV werd ook al 'vroeg' uitgeschakeld in de beker door Go Ahead Eagles en vloog er na een oorwassing keihard uit tegen Arsenal in de Champions League.

Strijd om plek 2

Daardoor moet dit seizoen snel afgedaan worden in Eindhoven met een tweede plek, waarmee directe plaatsing voor de Champions League een feit is. Dan kan de club weer tientallen miljoenen bijschrijven en hoeven er geen voorrondes worden gespeeld. Trainer Peter Bosz zal dan moeten en kunnen doorselecteren en met een fitte en frisse selectie toewerken naar revanche volgend seizoen. Tenminste, als de trainer mag blijven. Er is veel kritiek op Bosz omdat hij de sterkste selectie van Nederland niet aan het voetballen kreeg.

