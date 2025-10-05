De derby tussen FC Twente en Heracles werd zondag getekend door de kleur rood. Rood van de rook op de tribunes die de aftrap uitstelde, rood van het bloed bij FC Twente-aanvoerder Robin Pröpper na een schrikmoment en het rood van de kaart die werd uitgedeeld én het uiteindelijke feest in de Grolsch Veste.

Scheidsrechter Allard Lindhout kwam met de 22 spelers het veld op en nadat de spelers waren opgesteld, kwam er van de tribunes een grote rode gloed het veld op gerold. De diverse rode rookbommen van FC Twente maakten het onbespeelbaar, waardoor Lindhout niks anders kon dan de spelers naar binnen te dirigeren. Zeker omdat er tijdens de rookontwikkeling ook nog extra fakkels werden afgestoken. De spelers van Heracles gingen daadwerkelijk naar de kleedkamer even, terwijl de spelers van de thuisploeg in de tunnel bleven wachten.

i Flinke rookontwikkeling bij FC Twente - Heracles. ©Screenshot Ziggo Sport

Snel schrikmoment

Het oponthoud duurde enkele minuten, omdat er geen dak op het stadion zit en de rook dus snel weg kon trekken. Ook door de harde wind die boven Nederland waait. Uiteindelijk begon het duel om 12.20 uur, vijf minuten later dan de geplande aftrap. De camera's in het stadion hadden toen inmiddels genoeg zicht om het spel te volgen. Binnen drie minuten was er vervolgens een flink schrikmoment. Twente-aanvoerder Robin Pröpper en Heracles-speler Tristan van Gilst knalden met de hoofden op elkaar.

Witte wissel

Bij Pröpper was veel bloed op zijn hoofd te zien terwijl hij verzorgd werd. Hij was wel bij bewustzijn, dus waren de zorgen niet al te groot. Wel moest Pröpper vervangen worden, wat zorgde voor een vroege wissel. De 17-jarige Ruud Nijstad kwam in de ploeg voor zijn eerste minuten in het eerste. Omdat het een hoofdblessure betrof bij Pröpper, kan FC Twente gebruikmaken van de zogeheten witte wissel. Zo kost het trainer John van den Brom geen wissel en geen wisselmogelijkheid. Pröpper kon lopend van het veld, wat voor opluchting zorgde in het stadion.

FC Twente overleeft storm

Vlak voor rust kwam Heracles uit een corner brutaal op voorsprong via Ivan Mesik, maar stapte alsnog als verliezer van het veld. Max Bruns maakte vlak na rust gelijk (1-1) en daarna werd de slotfase ook weer roodgekleurd. FC Twente-verdediger Bart van Rooij moest met rood van het veld, net nadat de thuisploeg via Thomas van den Belt de 2-1 had gemaakt. Met tien man overleefde FC Twente de storm van Heracles en boekte het een belangrijke derbyzege.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.