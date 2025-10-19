Oud-voetballer Royston Drenthe is vrijdag getroffen door een herseninfarct. De 38-jarige voormalig international van Oranje ligt momenteel in het ziekenhuis.

Het nieuws over Drenthe werd zondag op Instagram bekendgemaakt door het account van FC de Rebellen, een team van oud-voetballers. "Afgelopen vrijdag is Royston Drenthe getroffen door een herseninfarct. Drenthe wordt momenteel goed verzorgd en verkeert in goede handen. Het team en de betrokkenen hopen op een voorspoedig herstel", valt er te lezen in het bericht op het sociale medium.

Drenthe ligt momenteel in het ziekenhuis. "De familie van Royston vraagt om rust en privacy in deze periode, zodat zij hem de nodige steun en ruimte kunnen bieden voor zijn herstel."

Oud-international

Drenthe maakte in 2006 zijn debuut voor Feyenoord en bleek daar als linksback een ware sensatie. Dat viel ook op in Spanje, want zo'n anderhalf jaar na zijn eerste profduel verkocht de Rotterdamse club hem voor vijftien miljoen euro aan Real Madrid. Drenthe speelde 65 duels voor de Spaanse grootmacht, maar wist nooit echt een vaste basisplek te veroveren. Hij versleet in de jaren daarna veel clubs en kon zijn belofte nergens meer inlossen.

Wel maakte hij in 2010 zijn debuut in het Nederlands elftal. Drenthe viel in tijdens een met 1-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Turkije. Dat zou uiteindelijk zijn enige interland blijven.

FC de Rebellen

Drenthe zette in 2023 een punt achter zijn carrière als profvoetballer, maar maakte af en toe nog wel zijn opwachting bij FC de Rebellen. Dat team met oud-voetballers uit België en Nederland speelt vaak speciale wedstrijden tegen amateurteams of voor het goede doel.

Analist

Drenthe was de laatste jaren dus niet meer als voetballer op het veld te vinden, maar stond wel regelmatig langs de kant als analist. Hij werd vorig jaar één van de vaste analisten bij Ziggo Sport en liet in die hoedanigheid zijn licht schijnen op de Europese wedstrijden van Nederlandse clubs en duels in andere Europese topcompetities.