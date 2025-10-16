Ryan Babel vertrok in 2007 bij Ajax om bij Liverpool te gaan voetballen. De inmiddels 38-jarige oud-voetballer kocht in Engeland zijn eerste huis, waar hij uiteindelijk véél problemen mee kende. De spraakmakende Royston Drenthe was de veroorzaker van een paar van die problemen.

Babel maakt op sociale media bekend na achttien jaar eindelijk af te zijn van het huis. "Na 18 jaar heb ik eindelijk alle bankdrama’s en wilde huurdersverhalen die bij mijn allereerste huis hoorden, achter me gelaten. Het is tijd om het door te geven aan de volgende gelukkige eigenaar."

"Dit huis herbergt zoveel herinneringen... het was de eerste plek waar ik naartoe verhuisde nadat ik het huis van mijn ouders had verlaten, vol opwinding, fouten en lessen. Toen ik Liverpool verliet, verhuurde ik het aan een paar huurders... een van hen was mijn goede oude Nederlandse teamgenoot Royston Drenthe."

'Huurder uit de hel'

Babel vertrok in 2011 bij Liverpool, terwijl Drenthe in die zomer naar stadsgenoot Everton ging. De linkshalf besloot het huis van zijn Oranje-teamgenoot te huren. Dat ging niet even goed, maar Babel kan er nu wel om lachen: "Laten we zeggen dat hij ’huurder uit de hel’ een nieuwe betekenis gaf."

"Hij vergat op de een of andere manier huur te betalen tijdens zijn Everton-tijd en besloot zelfs zonder toestemming een nachtclub in mijn huis te bouwen. Je verzint dit niet!"

'Lesje op de harde manier geleerd'

Babel gunt zijn volgende huurders nét zoveel plezier als hij in het huis had, en hopelijk wat minder verrassingen. "Toch ben ik altijd trots geweest op deze plek... het ligt op een toplocatie, vol herinneringen, plezier en een beetje chaos. De enige reden dat ik nu verkoop, is vanwege die hypotheek met variabele rente en alleen aflossing, waar ik me in heb laten overhalen toen ik absoluut niets van onroerend goed wist. Lesje op de harde manier geleerd!"

My First Home in Liverpool 🔴



After 18 years, I’ve finally cleaned up all the banking drama and the wild tenant stories that came with my very first property. The time has come to pass it on to its next lucky owner.



This house holds so many memories…it was the first place I… pic.twitter.com/CuJViquCoV — Ryan Babel (@Ryanbabel) October 16, 2025

Babel en Drenthe stonden elf keer samen op het veld, waarvan zes keer bij Jong Oranje. Zij speelden vervolgens vier keer met elkaar op de Olympische Spelen en één keer in het grote Oranje. Onder leiding van bondscoach Bert van Marwijk kwamen zij in 2011 allebei binnen de lijnen in de oefenwedstrijd tegen Turkije. Het Nederlands elftal won met 1-0 door een doelpunt van Klaas-Jan Huntelaar.

De aanvaller speelde naast Liverpool en Ajax ook voor onder meer Hoffenheim, Besiktas en Galatasaray. Drenthe begon zijn loopbaan bij Feyenoord, verdiende daar een toptransfer naar Real Madrid en versleet vervolgens meerdere clubs in binnen- en buitenland.