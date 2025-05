Ruud Gullit stipt probleem in huidige voetbal aan: 'Ze hebben geen idee'

Ruud Gullit was een van de beste Nederlandse voetballers aller tijden en ook in het buitenland kent iedereen hem. Althans, dat zou je denken. De eigenaar van Chelsea, een club waar Gullit zelfs voor speelde, had geen idee.

Gullit kwam Todd Boehly, de Amerikaanse eigenaar van Chelsea, tegen en stelde zich netjes voor. Dat bleek maar goed ook, want Boehly had geen idee wie hij was. "Oh, wat doe jij?", was de eerste reactie van de Amerikaan. "Nou, ik was voetballer. Ik heb ook voor Chelsea gespeeld en ben er coach geweest", was het antwoord van Gullit.

'Geen idee'

Dat zorgde toch wel voor wat verbazing bij Gullit, zo vertelde hij in de podcast The Overlap. "Oh ja? Wanneer speelde je voor Chelsea? Wat deed je daar? Hij had geen idee", vertelde Gullit aan tafelgenoten Roy Keane, Gary Neville, Jamie Carragher, Ian Wright en Jill Scott.

Hoewel Gullit er wel om kon lachen, ziet hij ook een groot probleem in het onderonsje met Boehly. "Dat is een beetje wat het nu is. Ze hebben geen idee waar de club voor staat. Het DNA van Manchester United is ook zoek. Die hadden een bepaald DNA en dat is nu een beetje kwijt. Arsenal had een goed DNA met Arsène Wenger. Dat was ook een beetje vervaagd, maar nu hebben ze iets nieuws met Mikel Arteta. Jurgen Klopp gaf Liverpool een DNA en nu hebben ze een nieuwe coach die precies hetzelfde doet", is Gullit wel lovend over Arne Slot.

Rare blessure

Gullit kreeg eerder in het gesprek in de podcast de lachers op zijn hand na een anekdote van Keane. De Ierse middenvelder vertelde over de eerste ontmoeting tussen de twee voetbaliconen. "Ruud zei dat hij altijd last had van de zijkanten van zijn bovenlichaam. Ik vroeg hem verbaasd waarom hij daar last had, waarop hij vervolgens zei dat het kwam door het omhoog houden van zijn prijzen", aldus Keane voor de hard gelach de studio vulde.