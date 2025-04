Voetbalicoon Ruud Gullit (62) deelt bijzonder babynieuws met de wereld: 'Welkom'

Oud-topvoetballer Ruud Gullit heeft een vertederende foto gedeeld op Instagram. De 62-jarige heeft met zes kinderen bij drie verschillende vrouwen een grote familie, en die is weer wat uitgebreid.

Gullit kondigde begin dit jaar de zwangerschap van zijn dochter Felicity aan. Inmiddels is haar kindje ter wereld gekomen. De voormalig Oranje-international was al opa van kleindochter Skye, zij heeft nu een zusje gekregen.

"Blij om mijn kleindochter Loua te verwelkomen", schrijft Gullit op zijn Instagramstory met een foto van het pasgeboren meisje.

Zes kinderen, drie huwelijken

Gullit kreeg zijn dochter Felicity met zijn eerste vrouw: Yvonne de Vries. Ze waren getrouwd van 1984 tot 1991. Naast Felicity kregen ze samen nog een dochter Charmayne, met beiden heeft de oud-speler van onder andere AC Milan nog goed contact.

Dat geldt niet voor de kinderen uit zijn tweede huwelijk: Quincy en Cheyenne. Die wonen in Italië. Moeder Christina Pensa is Italiaanse en was van 1994 tot 2000 getrouwd met Gullit. Pensa liet door een conflict over alimentatie zelfs beslag leggen op een van zijn panden en zijn twee kinderen eisteneen half miljoen euro.

Daarna stapte hij in het huwelijksbootje met Estelle Cruijff en kreeg hij nog eens twee kinderen: Joëlle en Maxim. Die ziet Gullit wel regelmatig. Na dertien jaar strandde ook zijn laatste huwelijk. Maar sinds 2015 is Gullit weer gelukkig in de liefde met zijn vriendin Karin de Rooij. Zij heeft een zoon van 26: Nigel.

Een grote familie dus, waarin Loua terecht komt, en een sportieve. Na de voetbalcarrière van Gullit zit hij niet stil. Hij staat regelmatig op de golfbaan en is veel in de sportschool te vinden.

Voetbalcarrière

Gullit debuteerde in 1979 in het profvoetbal bij HFC Haarlem. Drie jaar later stapte hij over naar Feyenoord om daar met Johan Cruijff de dubbel te pakken. In 1985 volgde een transfer naar PSV, waar nog eens twee landstitels volgden. Na twee jaar meldde AC Milan zich met een, voor die tijd, enorme zak geld. Ruim zestien miljoen euro telden de Italianen neer, een record.

Bij Milan won Gullit onder meer twee keer de Europa Cup 1 en drie keer de Serie A. Via Sampdoria kwam de alleskunner bij Chelsea terecht. In Engeland voegde hij als speler/trainer nog een FA Cup aan zijn indrukwekkende erelijst toe, voor hij in 1998 definitief stopte.