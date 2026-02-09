AZ-verdediger Wouter Goes en Ajax-spits Wout Weghorst zijn misschien wel de meest besproken Eredivisie-spelers van het moment. Dit komt mede door het opvallende gedrag dat beide heren vertonen tussen de lijnen. De twee kregen het eerder dit seizoen al eens aan de stok, en op zondag kreeg hun vete een nieuw hoofdstuk.

Zondagmiddag namen AZ en Ajax het tegen elkaar op in het AFAS Stradion in Alkmaar. Uitgerekend Goes zette AZ in de 52ste minuut op voorsprong, maar de Amsterdammers gingen niet met lege handen naar huis. In de blessuretijd bracht Kian Fitz-Jim de hoofdstedelingen op gelijke hoogte: 1-1. Dit was tevens de eindstand.

Na afloop was het tijd voor de spelers om de handen met elkaar te schudden. Ook Goes wilde zich van zijn meest sportieve kant laten zien. Weghorst had echter andere plannen. Toen de AZ-verdediger naar de spits toeliep, probeerde hij hem een hand te geven. De Ajacied had daar echter geen trek in en negeerde zijn tegenstander, waarna hij wel gelijk AZ-linksback Mees de Wit de hand schudde. Goes reageerde hierop duidelijk geïrriteerd.

Elleboogstoot

Daarmee is er een nieuw hoofdstuk gekomen in de vete tussen de twee. Afgelopen oktober ging het ook al mis, toen Ajax en AZ het tegen elkaar opnamen in de Johan Cruijff Arena (0-2). In de slotfase van dat duel deelde Weghorst een elleboogstoot uit aan Goes. Hierop volgde een gele kaart voor de spits, en ook het doelpunt dat vlak hierna werd gemaakt werd afgekeurd vanwege deze overtreding.

Na afloop van die wedstrijd erkende de Ajax-spits bij ESPN dat het een overtreding was. "Maar het was geen elleboog. Goes ging op een bepaalde manier het duel aan. En ik ging zo staan van: 'jij komt nu een keer niet bij mij in de buurt'. Hij zocht mijn elleboog op, maar ik moet mezelf anders opstellen. Hij lokte het slim uit en kreeg de scheidsrechter mee."

En ook toen weigerde Weghorst de hand te schudden van zijn directe tegenstander.

Alles over de VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.