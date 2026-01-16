Knijpen, duwen, krabben. Zomaar wat nare trekjes die Wouter Goes gebruikte om zijn directe tegenstander uit het spel te halen. In het begin nog onschuldig, tot hij er in doorsloeg. Inmiddels heeft de veelbesproken verdediger ook hulp gezocht.

Vooral in 2025 was Goes nadrukkelijk bezig met het opzoeken van het randje. Zo kreeg hij geel tijdens de bekerfinale tegen Go Ahead Eagles voor het knijpen van Milan Smit. Tevens misdroeg hij zich in de strafschoppenserie met intimiderend gedrag naar zijn tegenstanders. Feyenoorder Ayase Ueda werd ook door de gehaktmolen gehaald (knijpen, duwen, slaan) en Bryan Linssen van NEC werd gekrabd.

Hulp gezocht

Daarnaast moest Wout Weghorst eraan geloven tijdens Ajax - AZ. Het zorgde ervoor dat Goes bakken met kritiek over zich heen kreeg. Het randje opzoeken prima, maar dit was een tikkeltje overdreven. Dat heeft hij zelf inmiddels ook ingezien. "Ik ben daar tegenwoordig druk mee bezig, met mensen om me heen. Ik denk dat er snel vooruitgang is te zien", zegt hij in gesprek met Voetbal International.

" Ik ben bezig met een psycholoog", is Goes eerlijk. "Dat helpt heel erg goed. Ik was al een tijdje op zoek naar manieren waarop ik dit aspect van mijn spel kon veranderen. Mijn zaakwaarnemer heeft me daarbij geholpen en zo zijn we bij een psycholoog uitgekomen."

Goes op zoek naar rust

De verdediger van AZ vindt dat hij rustiger moet worden in zijn hoofd. " Op de juiste momenten moet het gif in mijn spel naar boven komen en op andere momenten juist niet", schetst hij. Goes kwam vaak al met de maximale adrenaline het veld op. " Tijdens wedstrijden zat het al snel helemáál vol en stroomde het soms over. Dat gaat nu beter", aldus Goes, die thuis ook meer de rust op zoekt. Hoe dat in zijn werk gaat, houdt hij liever voor zichzelf.

Goes beseft dat hij ook gewoon op een voetballende manier spitsen de baas kan zijn. " Het komt mijn spel ten goede, dat het nu rustiger is in mijn hoofd", denkt hij. Bij de historische bekeroverwinning op Ajax (6-0) hield hij Kasper Dolberg in de tang. "Op deze manier moet ik het veel vaker gaan doen. In de tweede seizoenshelft wil ik laten zien wie ik echt ben."

