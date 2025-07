Sarina Wiegman gaat uiterst simpel naar de kwartfinales van het EK vrouwenvoetbal. De Nederlandse bondscoach was daar al wel zeker van na 45 erbarmelijke minuten tegen Wales. De tegenstander legde Engeland geen strobreed in de weg en dat zorgt voor keiharde kritiek op de speelsters van Wales. 'Gelukkig' voor Wiegman en de Engelsen voorkwam Frankrijk tegen Nederland een 'probleem'.

De Oranje Leeuwinnen konden wel een beetje hulp gebruiken van Wales in de missie om de kwartfinales van het EK vrouwenvoetbal in Zwitserland te halen, maar die smeekbede kon al heel snel de prullenbak in. De rust werd gehaald met een 4-0 voorsprong van Engeland en dus moest Nederland het op eigen kracht doen tegen Frankrijk. Maar in en rond de Welshe vrouwenploeg wordt er schande gesproken van het optreden van de voetbalsters.

'Onvergeeflijk'

In de rust buitelden de analitici over elkaar heen om Wales met de grond gelijk te maken. "Ik doe altijd mijn best om de meiden te verdedigen, ze zijn mijn vrienden, maar als je naar zo'n wedstrijd kijkt kan ook ik ze niet meer verdedigen", sprak voormalig aanvoerster Kath Morgan op BBC Radio. "Ze hebben geen energie en ik weet niet of ze moe zijn of het tempo gewoon niet aankunnen. Ze krijgen Engeland helemaal niet onder druk. Zo verdedigen op dit niveau is onvergeeflijk."

De sprekende beelden: tranen van verdriet bij Daniëlle van de Donk en andere Oranje Leeuwinnen Het EK vrouwenvoetbal is voor de Oranje Leeuwinnen uitgelopen op een drama. De speelsters van bondscoach Andries Jonker liepen twee keer keihard in het mes van toplanden Engeland en Frankrijk en moesten daardoor al na de groepsfase afscheid nemen van Zwitserland. Check hieronder de sprekende beelden van de pijnlijke aftocht.

'Dat kan echt niet'

Collega-analyticus Danny Gabbidon was ook niet te spreken over wat Wales liet zien tegen Engeland in de eerste helft. "Ik heb geen idee wat de bondscoach nu nog moet doen, Wales is de wedstrijd al helemaal kwijt. Als je kijkt naar hoe Wales verdedigt.... Dat kan echt niet als je verwacht duels te winnen", zei de voormalig verdediger van de Welshe ploeg bij de mannen. Karen Bardsley, ex-keepster van Engeland, denkt dat Wales het vooral niet kan bijbenen.

Oranje Leeuwinnen beleven dramatische aftocht op EK vol akkefietjes Het 'Mirakel van Basel' is uitgebleven voor de Oranje Leeuwinnen en dus keren ze met de staart tussen de benen huiswaarts. De ploeg van Andries Jonker kwam in de eerste helft nog op voorsprong, maar gaf het na rust in vijf minuten volledig weg. De cruciale clash eindigde uiteindelijk in een pijnlijke nederlaag (2-5). Zo draaide een EK vol akkefietjes uit op een deceptie.

'Beter tweede worden'

Bij de Engelse commentatoren en analitici ging het na de veilige marge van vier goals vooral over het vervolg van het EK. Bij een nederlaag van Frankrijk was Wiegman met Engeland namelijk veroordeeld tot de lastige kant van het schema en kon de ploeg dus 'beter tweede worden'. Wereldkampioen Spanje wachtte dan mogelijk in de halve finales. Maar de Franse ploeg stelde na ruim een uur orde op zaken tegen de Oranje Leeuwinnen, door drie keer in zes minuten te scoren en zelf groepswinnaar te worden. Frankrijk zit daardoor aan de moeilijke kant, terwijl Wiegman met Engeland Spanje ontloopt tot de eventuele finale.