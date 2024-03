SC Heerenveen maakt vertrek Kees van Wonderen bekend na gesprek met Maurice Steijn: 'Het is iets dat al langer speelt'

SC Heerenveen neemt na dit seizoen afscheid van Kees van Wonderen. De oud-Feyenoorder vertrekt aan het einde van het seizoen. Dat kwam niet als een verrassing, want, de Leeuwarder Courant meldde eerder al dat de club gesproken had met Maurice Steijn.

SC Heerenveen maakte maandag bekend dat de club na dit seizoen niet verder gaat met trainer Van Wonderen. Tegenover ESPN verklaart Van Wonderen dat er teveel meningsverschillen waren tussen hem en de beleidsmakers van Heerenveen. "We denken anders over de samenwerking en hebben niet dezelfde gedachte in hoe we het elftal en de club willen opbouwen en vormgeven. Dan moet ik dit besluit nemen.”

Volgens Van Wonderen heeft de beslissing om te vertrekken niets te maken met de interesse van Heerenveen in Maurice Steijn. "Dat is toevallig. We (SC Heerenveen en Van Wonderen, red.) hebben afgesproken dat we met elkaar zouden praten. Ik heb toen aangegeven dat ze ook verder moesten kijken naar andere trainers. Dat hebben ze ook gedaan. Een aantal gesprekken later hebben we deze beslissing genomen. Het zat er al aan te komen. Dit is iets wat al langer speelt."

🗣️ Kees van Wonderen en Ferry de Haan niet op één lijn over de invulling van de selectie:



"Dat zijn essentiële dingen, daarom conclusie getrokken om het niet gezamenlijk te doen" — ESPN NL (@ESPNnl) March 11, 2024

Ferry de Haan, algemeen directeur van Heerenveen, bevestigt dat het vertrek van Van Wonderen niets te maken heeft met de lopende gesprekken met Steijn. De Haan is juist lovend over het feit dat Van Wonderen Heerenveen de ruimte gaf om te praten met andere trainers. “Dat siert de mens en trainer Kees van Wonderen en is tekenend voor zijn professionalisme. Kees heeft vanaf moment één openheid van zaken gegeven.”

Gesprek met Steijn

De Haan bevestigde eerder al dat er een oriënterend gesprek had plaatsgevonden met Maurice Steijn. “We hebben inderdaad een kennismaking gehad. We wilden weten hoe hij naar voetbal en naar Heerenveen kijkt. En omgekeerd was Maurice ook geïnteresseerd in ons verhaal. Dat was een prima gesprek.”

Op de vraag of Steijn dan ook de nieuwe coach van Heerenveen zou worden, wilde De Haan maandag bij ESPN verder niet ingaan. “We gaan niet op alle losse namen reageren.” Naast de naam van Steijn, die dit seizoen werd ontslagen bij Ajax, gaat ook de naam van John van den Brom rond.