Scheidsrechter Robin Hensgens was bij de wedstrijd tussen Feyenoord en Heerenveen in de Eredivisie om meerdere redenen veelbsroken. De fluiter deelde twee rode prenten uit op zaterdagavond. Daar zakte de broek van diverse volgers van af. En ook die van Hensgens zelf.

Bij de 31-jarige Hensgens ging iets mis met het touwtje in zijn broek. Het lukte zelf niet om de boel weer correct bij elkaar te peuteren. Hij meldde zich bij de dugout van Feyenoord en dook vervolgens de spelerstunnel in, om daar een andere broek aan te trekken.

'Nog nooit gezien'

Net toen Feyenoord vanuit verdedigende positie een lange bal naar voren speelde, gaf de scheids aan dat de pot even werd onderbroken. "Broek kapot? Dat heb ik nog helemaal nooit gezien", bracht de NOS-commentator uit.

11 minuten blessuretijd door 2 rode kaarten en het broekje van Robin Hensgens 😅#Feyenoord #Heerenveen — Rene Treur (@TreurRene) September 13, 2025

"Het koordje in het broekje van de scheidsrechter is gebroken." Dat legde Hensgens ook uit aan Feyenoord-trainer Robin van Persie, die met veel belangstelling zijn gebogen hoofd uitstan richting de leidsman. "Hij moet nu een nieuwe halen", zo ging de commentator verder.

Luuk Brouwers had geen idee

SC Heerenveen-aanvoerder Luuk Brouwers begree[ weinig van de tweede gele kaart voor teamgenoot Hristiyan

"Ik had geen idee wat daar gebeurde", zei hij tegen ESPN. "Werd Ueda op zijn hakken geraakt? Ik vond dat hij aan de late kant floot. En dan sta je toch in De Kuip, heb je net Feyenoord een rode kaart gegeven. Het voelt alsof ons onrecht is ongedaan."

Ook de middenvelder had gezien dat de scheids naar de kant moest. "Misschien kijk ik door een blauw-witte bril, maar het was een bijzondere, bizarre wedstrijd. Rood aan hun kant, aan onze kant. Er was veel onduidelijkheid op het veld. De wedstrijd werd nog even stilgelegd vanwege een elastiekje in de broek (van scheidsrechter Hensgens, red.). Het was een heel komische avond."

Alles over de VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.