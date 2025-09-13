Feyenoord heeft gedaan wat het moest doen: winnen. In een onrustig en wild duel met Heerenveen werd het 1-0 voor de thuisploeg. Een goede wedstrijd was het niet. Beide ploegen waren slordig, er zijn twee rode kaarten gegeven en er waren onnodig veel opstootjes die de wedstrijd ontsierde.

Feyenoord ging met de wetenschap dat ze nog ongeslagen waren de wedstrijd in met Heerenveen. Een voordeel voor de Rotterdammers was dat ze wisten wat de concurrentie gedaan had: namelijk gewonnen. Winnen was dus de enige optie om de koppositie, met een wedstrijd minder gespeeld, te behouden.

Buitenspel

Direct werd duidelijk dat Feyenoord wel de lakens zou uitdelen deze avond in De Kuip. Al gauw had de ploeg van trainer Robin van Persie legio kansen gehad, maar de bal wilde er niet in. Althans; er werd wel gauw gescoord, maar de goal werd afgekeurd. Sem Steijn profiteerde van dramatische verdedigen van Heerenveen en stuurde Hadj Moussa weg, maar die stond buitenspel.

Daarna werd het tempo waarmee de Rotterdammers aanvallen creëerden wat te traag, waardoor Heerenveen prima kon pareren. Vlak voor rust was het dan toch raak voor Feyenoord, precies op het moment dat men dacht met 0-0 de rust in te gaan. Na een mooie, lange aanval van Feyenoord kon Hadj Moussa mooi binnen schieten.

Debuterende keeper

Op slag van rust scoorde ook Leo Sauer nog, maar ook daar werd in de aanval vooraf buitenspel geconstateerd. Na rust ging Feyenoord verder waar het gebleven was. Uit een vliegensvlugge counter, die door Sem Steijn werd opgezet, schoot diezelfde Steijn vanaf randje zestien op goal. De debuterende doelman Bernt Klaverboer moest volledig gestrekt maar redde knap. Hij verving de gepasseerde Noppert en liet zien dat hij voorlopig wel in de goal blijft bij de Friezen.

Rode kaarten

De klus voor Feyenoord werd wel groter nadat Hadj Moussa na een oliedomme overtreding met rood van het veld moest. De aanvaller schopte in op de kuit van zijn directe tegenstander, eerst gaf de scheidsrechter geel maar de VAR riep hem naar het scherm. En wanneer dat gebeurt, weet je vrijwel altijd wat er gaat gebeuren.

Feyenoord moest dus met tien man verder en dat werd een behoorlijke klus. Heerenveen wilde natuurlijk optimaal gebruik maken van het mannetje meer op het veld. Hierdoor kwamen creatieve spelers als Ringo Meerveld en Maxence Rivera ineens veel meer in het spel voor.

Rare slotfase

Wellenreuther moest een aantal keer redding brengen, maar Feyenoord overleefde de eerste fase wel. Met nog zo’n twintig minuten te gaan, kreeg Feyenoord een positieve opsteker: ook Heerenveen kwam met tien man te staan. Petrov, die al vroeg een kaart pakte, kreeg zijn tweede geel na de zoveelste overtreding. De scheidsrechter had de wedstrijd ook niet lekker in de hand.

De slotfase verliep rommelig, mede door een korte onderbreking omdat de scheidsrechter problemen had met zijn uitrusting. Het was lang billenknijpen voor de Feyenoorders op de tribune, omdat de ploeg maar geen tweede treffer maakte. Ze overleefden de slotfase wel, waardoor Feyenoord nog altijd ongeslagen aan kop gaat met een wedstrijd minder. Deze wordt woensdag ingehaald, Fortuna Sittard komt dan op bezoek in De Kuip.

