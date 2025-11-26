Een slechtere start kon Virgil van Dijk zich niet wensen tegen PSV in de Champions League. De ervaren verdediger van Liverpool maakte hands in het strafschopgebied, waarna Ivan Perisic de penalty benutte. In de Britse media wordt aanvoerder Van Dijk niet gespaard.

'Vreselijk', schetste Liverpool Echo. 'Dat was echt slecht van Van Dijk', constateerde de journalist van dienst. 'Maar het paste al bij de prestatie. Dit is gewoon lang niet goed genoeg voor welk team dan ook, laat staan ​​voor een team dat vorig seizoen de Premier League won. Liverpool ziet eruit alsof ze elkaar net hebben ontmoet en nog niet veel samen hebben getraind.'

'Nachtmerrie' voor Van Dijk

Daily Mail heeft het over een 'nachtmerrie' voor Van Dijk. 'De aanvoerder van Liverpool denkt dat er een overtreding op hem is gemaakt, maar de realiteit is dat de bal zijn uitgestrekte arm raakte toen de hoekschop van PSV in het strafschopgebied viel'.

'Waar dacht hij in vredesnaam aan?!', vroeg journaliste Jess Anderson van BBC Sport zich af na de actie van Van Dijk. 'Je komt er niet echt mee weg om midden in een sprong zo'n actie te maken. Zo riskant', voegde ze eraan toe.

'Heel gek en slecht verdedigd'

"Hij had hem bijna klem", zei oud-international Theo Janssen gekscherend in zijn analyse bij Ziggo Sport. "Zijn arm was zo ver boven zijn lichaam… Alleen wat mij verbaasde: hij was zó boos, dat ik dacht dat er een gigantische overtreding aan vooraf ging. Maar dat was niet het geval. Heel slecht en gek verdedigd."

