Scheidsrechter geschopt en geslagen na jeugdwedstrijd in Gelderland: 'Niet doen'

Vlak na een jeugdwedstrijd in Oldebroek (Gelderland) is een scheidsrechter geschopt en geslagen. Dat gebeurde na het laatste fluitsignaal bij OWIOS O17-1 uit Oldebroek tegen WSV 017-2 uit Apeldoorn.

Volgens De Stentor kreeg de scheidsrechter, toen hij op de grond lag, meerdere klappen en trappen. Een van de daders ging daarna ook nog een ander persoon te lijf. Ook waren er omstanders die de ruziemakers juist uit elkaar proberen te halen. Er zijn beelden van de situatie, al zijn die niet heel duidelijk. Het lijkt erop dat de scheidsrechter bovenop een persoon zat. Diverse omstanders zeggen: "Niet doen, niet doen."

Klappen

OWIOS-jeugdvoorzitter Henk Sneller zegt tegen de krant dat de club onderzoekt wat er is gebeurd. De scheids waar het over gaat is verbonden aan OWIOS. Sneller was niet aanwezig bij de wedstrijd. Hij weet niet wat er is voorgevallen. "We zijn in gesprek met ooggetuigen om een verslag te maken van wat er precies gebeurd is vanmiddag", aldus de voorzitter. "Het klopt in ieder geval dat er een handgemeen geweest is en dat de scheidsrechter klappen gekregen heeft."

Hoort niet

De jeugdvoorzitter van Apeldoorn heeft geen inhoudelijke reactie op het incident. Die persoon wil alleen kwijt dat de KNVB is ingelicht. Sneller beaamt het dat de bond erbij is betrokken. "Dit soort dingen horen niet op de velden, dat mag duidelijk zijn", stelt Sneller. "Je blijft met je vingers van de scheidsrechter af."

De Stentor zocht contact met de KNVB. Persvoorlichter Daan Schippers zegt nog niets over het voorval te kunnen zeggen. Hij verwacht dat de KNVB na het paasweekend op de situatie terugkomt.