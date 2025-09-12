Shirts, broeken en sokken. Stuk voor stuk belangrijk als je wil voetballen. Maar zonder voetbalschoenen en scheenbeschermers wordt dat een lastig verhaal. Dat overkwam het Manchester United van Oranje Leeuwin Dominique Janssen in de Champions League.

"Een tas met schoenen van een aantal van onze speelsters is tijdens de reis naar Bergen verdwenen", aldus een woordvoerder van United. De afwezigheid van de schoenen werd pas op de dag van de wedstrijd opgemerkt, aangezien United vóór vertrek op het trainingscomplex had getraind. Officials van de club moesten dus met een rotvaart naar een winkel om schoenen (en scheenbeschermers) te kopen.

"We zijn een grote winkel, maar ze hadden geluk dat we genoeg schoenen in de juiste maat op voorraad hadden", vertelde de winkeleigenaar aan BBC Sport. "We hebben wel eens een speler gehad die zijn schoenen had laten liggen, maar nooit het hele team."

'Er was wat chaos'

Er werden in totaal vijftien paar schoenen en twintig sets scheenbeschermers gekocht. De kosten: zo'n 4000 pond (omgerekend 4600 euro). United-middenvelder Lisa Naalsund, afkomstig uit Bergen, bevestigde na de wedstrijd aan TV2 dat ze haar moeder had gevraagd om schoenen mee te nemen naar het stadion.

"Er waren een paar schoenen verdwenen", zei ze. "We weten nog niet precies waar ze zijn. Het was vlak voordat we naar het stadion gingen, dus er was wat chaos." Op het veld was het wennen voor de ploeg van Janssen. Ze verloren met 1-0 van Brann, dat volgende week in Manchester voor het eerst de competitiefase van de Champions League veilig wil stellen.

Onderzoek gestart

"We onderzoeken hoe dit is gebeurd", zei de woordvoerder van Manchester United. "In de tussentijd hebben we nieuwe schoenen van het juiste merk en in de juiste maten voor alle betrokken speelsters geregeld." Dat moet ook wel, want zondag speelt de ploeg tegen London City Lionesses van Daniëlle van de Donk.