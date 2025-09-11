Begin september hakte Lieke Martens de knoop door: de voormalig beste voetbalster ter wereld (2017) bergt haar kicksen op. Het zwarte gat? Welnee: de ex-aanvalster van onder meer FC Barcelona en PSG heeft haar handen vol aan een andere passie. 'Dit is een groot deel geworden van mijn leven'.

Op Instagram laat de 32-jarige Limburgse zien wat haar bezighoudt: onroerend goed. Bij een reeks foto's van een project schrijft ze: "Onroerend goed is een belangrijk onderdeel geworden van ons leven". Met ons doelt Martens op haar man Benjamin van Leer, oud-keeper van onder meer Ajax, Sparta en Roda JC.

"We investeren, genieten en groeien, en dat alles genietend van het zonnetje. We zijn zo dankbaar dat we deze reis mee mogen maken in het zuiden van Spanje. Mijn man heeft altijd een oog voor mooie nieuwe kansen. Wil je meer weten over onroerend goeed in Costa del Sol?" Daarna meldt ze een emailadres.

Erbe

Van Leer is al langer actief in de wereld van onroerend goed en kent de Costa del Sol inmiddels op zijn duimpje. Eerder dit jaar kregen hij en Martens hun handen vol aan een nog veel kostbaarder 'bezit' dan een huis: hun eerste baby. Ze zijn de trotse moeder en vader van zoon Lowen Erbe van Leer: "We zijn zo dankbaar en trots," scheven de kersverse ouders op Instagram.

Kampioen

De 32-jarige Martens is al zeven jaar samen met de 33-jarige Van Leer. In 2023 trouwden ze. Martens speelt bij Paris Saint-Germain. Eerder kwam ze uit voor sc Heerenveen, VVV Venlo, Standard Luik, FCR 2001 Duisburg, BK Häcken, FC Rosengård en FC Barcelona.

Ze werd in 2019 uitgeroepen tot beste voetbalster van de wereld. In 2017 werd ze met de Oranje Leeuwinnen de kampioen van Europa.

Afscheid

Bij haar afscheid schreef Martens: "Als klein meisje droomde ik ervan om profvoetballer te worden, iets dat toen amper bestond. Ik had me nooit kunnen voorstellen hoe ver die droom me zou brengen. Vorig jaar zwaaide ik af bij het nationale elftal en nu heb ik zelf besloten om ook met pensioen te gaan van clubvoetbal. Ondanks verschillende geweldige kansen om door te gaan, heb ik ervoor gekozen om weg te stappen van het spel waar ik zoveel van hou en dit hoofdstuk van mijn carrière af te sluiten."