Afgelopen weekend was er veel te doen rond het racistische incident tijdens de wedstrijd tussen Liverpool en Bournemouth. Ook in Duitsland deed zich een vergelijkbare gebeurtenis voor.

Schalke 04 speelde op zondag in de tweede ronde van de beker een uitwedstrijd tegen vierdeklasser FC Lokomotive Leipzig. In de eerste helft moest het duel echter worden stilgelegd. Schalke-aanvaller Christopher Antwi-Adjei stond in de 13e minuut klaar voor een inworp, maar plotseling stopte hij en liep richting de assistent-scheidsrechter.

De scheidsrechter riep vervolgens beide aanvoerders bij zich om te overleggen. Ook maakte hij contact met de beveiliging. Kort daarna klonk er een omroep in het stadion met het verzoek om 'discriminerende spreekkoren achterwege te laten'. Na een onderbreking van drie minuten werd de wedstrijd hervat. Schalke won de wedstrijd uiteindelijk moeizaam na de verlenging met 0-1.

De woordvoerder van de vierdeklasser sprak aanvankelijk ook over 'discriminerende spreekkoren'. In een interview met Sky Sports Germany liet hij zich echter anders uit. "De stand van zaken is dat wij dit niet hebben kunnen verifiëren. We hebben een medewerker, een rolstoelgebruiker, die daar op die plek zit. Die heeft niets gehoord. We hebben rondgevraagd, maar ook niemand anders heeft iets gehoord. Zelfs de grensrechter heeft naar verluidt niets opgemerkt. Dat is de huidige stand van zaken."

Antoine Semenyo

Dit incident in Duitsland was niet de enige racismerel dit weekend. Het ging namelijk ook mis in Engeland. Het incident vond vrijdag plaats in de eerste helft van de Premier League-seizoensopener tussen Liverpool en Bournemouth. De wedstrijd op Anfield werd tijdelijk stilgelegd, waarna scheidsrechter Anthony Taylor naar de zijlijn liep om de coaches Arne Slot en Andoni Iraola toe te spreken.

Even was het onduidelijk wat er precies aan de hand was, maar al snel werd via verschillende kanalen duidelijk dat het om een racistisch incident ging. Kort daarvoor had Bournemouth-aanvaller Antoine Semenyo dit bij de scheidsrechter gemeld.

Er zou iets uit het publiek zijn geroepen. Taylor wees de coaches en de vierde official daarop, waarna de wedstrijd kort daarna werd hervat. Het walgelijke incident gebeurde waarschijnlijk op het moment dat Semenyo een ingooi wilde nemen.