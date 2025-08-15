Tijdens de wedstrijd tussen Liverpool en Bournemouth in de Premier League heeft zich een triest incident voorgedaan. Het competitieduel werd na een half uur tijdelijk stilgelegd. Even was onduidelijk waarom, maar toen de scheidsrechter uitleg gaf aan onder meer Arne Slot werd duidelijk dat een speler racistisch was bejegend.

Scheidsrechter Anthony Taylor liep op Anfield plots naar de zijkant van het veld om Slot en zijn collega Andoni Iraola toe te spreken.

Even was het gissen naar de reden, maar vervolgens werd via meerdere kanalen duidelijk dat het om een racistisch incident zou gaan. Kort daarvoor was Bournemouth-speler Antoine Semenyo naar de scheidsrechter toegekomen om daar melding van te maken.

Er zou vanuit het publiek iets zijn geroepen. Taylor meldde dat vervolgens bij de coaches en de vierde man. Kort daarna werd het duel hervat. Zeer waarschijnlijk vond het walgelijke incident plaats op het moment dat Semenyo wilde ingooien.

The moment Semenyo gets racially abused by a member of the crowd #LIVBOU #PremierLeague pic.twitter.com/zCqbEjtjug — The Theatre of Dreams 🏟️ (@GGMU99RED) August 15, 2025

Wat er precies gezegd is, is nog niet duidelijk. "Wij zagen een man vlak voor ons in een rolstoel iets zeggen tegen Semenyo bij een ingooi", zo stelde verslaggever Bart Nolles van Viaplay vanuit Anfield tijdens de rust. Hij zag de mogelijke dader ook nog gewoon op de tribunes zitten. "De man zit hier vlakbij en is niet het stadion uit gezet."

Semenyo neemt sportieve revanche

Uiteindelijk werd na een korte onderbreking er weer gewoon gevoetbald. Niet veel later zou Liverpool de openingsgoal maken via Hugo Ekitike en maakte Cody Gakpo na rust de 2-0. Vervolgens volgden enkele knotsgekke minuten, waarin nota bene Semenyo de hoofdrol pakte. Hij maakte na ruim een uur spelen de aansluitingstreffer en schoot ook op knappe wijze de 2-2 tegen de touwen.

Indrukwekkend eerbetoon aan Diogo Jota

De wedstrijd begon nog met een indrukwekkend eerbetoon aan Diogo Jota en zijn broer André. De Liverpool-speler verongelukte vorige maand met zijn broer tijdens een auto-ongeluk. Tijdens het eerste officiële thuisduel werden de Portugezen op fraaie wijze herdacht door de fans en de spelers.

Liverpool en Bournemouth zijn de eerste clubs die in Engeland in actie komen in de Premier League. Dankzij een goal vlak voor rust van Hugo Ekitike kon de ploeg van Slot als eerst juichen. Later dit weekend komen de andere achttien clubs in actie. De meest in het oog springende wedstrijd vindt zondag plaats. Dan spelen Manchester United en Arsenal tegen elkaar op Old Trafford.

