Verschrikkelijk nieuws uit Manchester, waar een fan van Manchester United vlak voor het duel met Leeds United is overleden. Dat meldt de thuisploeg in een statement dat op eigen kanalen is verschenen.

"De gedachten van iedereen bij Leeds United zijn bij de familie en vrienden van de bewuste supporter in deze buitengewoon moeilijke tijd", stelt Leeds United. De club meldt niet waaraan de toeschouwer is overleden.

Het duel tussen beide ploegen leverde geen winnaar op (1-1). Brenden Aaronson maakte de openingstreffer en Matheus Cunha tekende op aangeven van Joshua Zirkzee voor de gelijkmaker van United. Matthijs de Ligt ontbrak met een blessure bij Manchester United en Tyrell Malacia bleef op de bank zitten.

Manchester United heeft na twintig speelronden 31 punten en staat daarmee voorlopig vijfde. De achterstand op koploper Arsenal is 17 punten.

