Cedric Hatenboer moet even op de blaren zitten na zijn harde charge op Ajax-middenvelder Youri Regeer. Hatenboer debuteerde zondag voor Telstar en kreeg direct een rode kaart, nadat hij op de kuit van zijn tegenstander ging staan.

Dat zorgde voor de nodige schrammen op het been van Regeer. Hatenboer moet dat bekopen met een schorsing van twee wedstrijden (drie duels, waarvan één voorwaardelijk). Hatenboer mist het bekerduel met Almere City en de competitiewedstrijd tegen Excelsior. Hij speelde zondag zijn eerste wedstrijd voor Telstar. Hatenboer wordt in de tweede helft van het seizoen door Anderlecht verhuurd.

Ajax won het duel in Velsen-Zuid met 2-3. De Amsterdammers kwamen redelijk eenvoudig op een voorsprong van twee treffers, waarna Hatenboer in de 53e minuut een rode kaart kreeg. Youri Baas maakte er vervolgens zelfs 0-3 van in de 72e minuut, maar daarna werd het alsnog heel spannend. Telstar zorgde met tien man nog voor zwetende billetjes bij Ajax door twee keer te scoren.

Spanning in de Eredivisie

Telstar staat vlák boven de degradatiestreep met vijftien punten. NAC Breda, FC Volendam en Heracles Almelo hebben allemaal veertien punten. Ajax is door de zege iets verder ingelopen op nummer twee Feyenoord, dat op zaterdag met 2-2 gelijkspeelde tegen sc Heerenveen. Het gat is nu nog drie punten. Koploper PSV heeft inmiddels een voorsprong van dertien punten op Feyenoord.

