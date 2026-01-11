Het is voor Ajax hopen dat sterkhouder Youri Regeer op tijd fit is na een nare actie tijdens het gewonnen uitduel bij Telstar. De middenvelder, de afgelopen weken uitgegroeid tot de vaste en betrouwbare 'zes' waar de club al het hele seizoen naar zoekt, kreeg een harde tackle te verwerken. Zijn tegenstander kreeg er rood voor.

Ajacied Youri Regeer denkt dat hij op tijd fit is voor de bekerwedstrijd bij AZ van komende woensdag. De middenvelder moest zondag tijdens de 3-2-overwinning bij Telstar geblesseerd het veld verlaten. Regeer werd in de openingsfase van de tweede helft hard van achteren geraakt door Telstar-speler Cedric Hatenboer, die rood kreeg voor de overtreding. "Het was ongelukkig", keek Regeer bij ESPN terug. "Ik werd geraakt op mijn kuit of knie, maar het valt mee."

AZ - Ajax

"We hebben nog tweeënhalve dag tot woensdag en dan moet ik er weer staan", aldus Regeer. Ajax en AZ spelen woensdag in Alkmaar in de achtste finales van de KNVB-beker. Ajax-trainer Fred Grim hield een dubbel gevoel over aan de 3-2-zege bij Telstar. Zijn team kwam na een 3-0-voorsprong nog in de problemen tegen tien man van de thuisploeg. "Op de eerste plaats ben ik blij met de 3 punten", keek Grim terug bij ESPN.

'Dat deden we ook niet goed'

"Maar na de 3-0 en de rode kaart doen we het niet goed. We gingen mee met het opportunistische spel van Telstar, de lange ballen, loopacties, de duels. We hadden vanuit de organisatie moeten blijven spelen. Dat deden we ook niet goed in de laatste wedstrijd voor de winterstop bij NEC." Grim was wel tevreden met de eerste helft. "We wilden op bepaalde momenten hoog druk zetten en we hebben met het team besproken wat die momenten waren. Voor rust hebben we dat denk ik goed laten zien." Hij beaamde dat zijn ploeg ook gevaarlijk was in de omschakeling. "Dat ontken ik ook niet, dat deden we prima."

