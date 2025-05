Schotse topvoetballer ziet miljoenenbedrag verdampen door 'frauduleuze' vriendin

De vriendin van de Schotse voetballer Scott McTominay heeft veel uit te leggen thuis. De 28-jarige middenvelder van Napoli investeerde ruim 2,7 miljoen euro in een bedrijf van zijn vriendin en schoonvader, maar zal waarschijnlijk weinig van dat bedrag terugzien.

De ster van Napoli, hij scoort aan de lopende band, leende één miljoen Engelse ponden (1.17 miljoen euro) aan zijn vriendin. Daarbovenop maakte hij 1,32 miljoen pond (1.55 miljoen euro) over vanuit zijn eigen investeringsbedrijf.

Schokkende onthulling van scheidsrechter zorgt voor ophef in Italië: 'Ik weiger dat te doen!' Er is ophef ontstaan in de Italiaanse Serie A. Scheidsrechter Marco Guida heeft bekend dat hij weigert om nog wedstrijden van Napoli te fluiten, ondanks dat de gebiedsbeperking bij het aanstellen van de scheidsrechter twee jaar geleden is afgeschaft.

Artikel gaat verder onder de foto.

Miljoenenbedrag

Nu blijkt dat het investeringsbedrijf van vriendin Cam Reading en haar vader Ashley Reading niet helemaal koosjer is, meldt The Sun. Documenten zouden bewijzen dat Fortress Capital Partners 23,5 miljoen euro verschuldigd is nadat het bedrijf failliet raakte.

Vereffenaars waarschuwden dat investeerders hun geld waarschijnlijk niet terugkrijgen. Het investeringsbedrijf van McTominays vriendin wordt 'zeer speculatief' genoemd. Verwacht wordt dat de topvoetballer van zijn miljoeneninvestering slechts een mager bedrag van 77,5 duizend euro terugkrijgt. Vriendin Cameron heeft honderden duizenden euro's die ze in eigen beheer had moeten inleveren.

Napoli-speler gewaarschuwd voor pizza: Scott McTominay loopt risico met Italiaans dieet Scott McTominay moet extra goed opletten met zijn dieet. Napoli-trainer Antonio Conte zou de fitheid van zijn spelers goed in de gaten houden, net als hun voedingspatroon. En dat van de voormalig United-middenvelder is risicovol.

Napoli

McTominay moet op persoonlijk vlak een flinke klap verwerken, maar gelukkig gaat het met Napoli de goede kant op. De Italiaanse club gaat met nog drie wedstrijden te gaan aan de leiding in de Serie A. Het kampioenschap is nog niet binnen, want Inter Milan volgt op drie punten afstand. Zaterdag won Napoli uit bij Lecce (0-1).

De 58-voudig Schots international is een belangrijke waarde bij Napoli. In 36 wedstrijden maakte hij 12 doelpunten dit seizoen. Het kampioenschap van Napoli moet haalbaar zijn met het oog op het resterende programma: Genoa, Parma en Cagliari.

Opvallende bestemming voor ‘ideaalplaatje’ Denzel Dumfries geopperd: ‘Hij zou daar niet misstaan’ Het Nederlandse volk raakt maar niet uitgepraat over het optreden van Denzel Dumfries woensdag in de halve finale Champions League. In een wedstrijd waarin Lamine Yamal een geweldige avond beleefde, pakte Dumfries de man of the match-titel. Robert Maaskant zou hem zelfs wel zien als een nodige aanwinst in het Liverpool van Arne Slot.

Alles over Serie A

Check hier het laatste nieuws over de Serie A, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.