Schokkende onthulling van scheidsrechter zorgt voor ophef in Italië: 'Ik weiger dat te doen!'

Er is ophef ontstaan in de Italiaanse Serie A. Scheidsrechter Marco Guida heeft bekend dat hij weigert om nog wedstrijden van Napoli te fluiten, ondanks dat de gebiedsbeperking bij het aanstellen van de scheidsrechter twee jaar geleden is afgeschaft.

De Italiaanse scheids heeft in een interview met Radio CRC toegelicht waarom hij niet meer potjes van de huidige nummer twee van Italië wil fluiten. "Ik woon in de stad Napels en in de provincie. Ik heb drie kinderen en mijn vrouw heeft een zaak. Het is een persoonlijke keuze. Voetbal wordt hier met veel emotie beleefd. Als ik fouten maakte, voelde ik me niet zo veilig op straat, bijvoorbeeld tijdens het boodschappen doen", begint hij zijn betoog.

"De gedachte dat ik een fout zou kunnen maken bij het toekennen van een penalty en dan twee dagen niet naar buiten zou kunnen om mijn sportieve activiteiten te doen, geeft me geen rust", benadrukt hij, voordat hij stelt dat de pers "de scheidsrechter als de vijand afschildert".

Niet de enige

Guida is niet de enige scheidsrechter voor wie dit geldt. Zijn collega Fabio Maresca fluit liever ook geen wedstrijden meer van Napoli. "We kunnen veilig wedstrijden in Napels fluiten en het is zeer waarschijnlijk dat dat ook zal gebeuren. Maar zowel Fabio als ik hebben besloten het niet te doen, omdat voetbal hier anders wordt beleefd dan in steden als Milaan."

Guida is woonachtig in Napels, en benadrukte nogmaals dat zijn rust en zijn familie voorop staat. "Ik heb een vrouw en drie kinderen en wil me op mijn gemak voelen als ik op straat loop. Ik woon in de stad en in de provincie. ’s Ochtends moet ik mijn kinderen ophalen en ik wil rust hebben", verklaart de Italiaanse arbiter.

Afschaffing

Sinds augustus 2023 heeft de AIA (de Italiaanse scheidsrechtersbond) de gebiedsbeperking voor de aanstelling van Serie A-scheidsrechters afgeschaft. Door deze beslissing zijn er al soortgelijke gevallen geweest, zoals die van Simone Sozza, afkomstig uit Milaan, die zich excuseerde voor het leiden van de derby tussen Inter en Milan.

