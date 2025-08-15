Schokkende geluiden uit Almelo. Daar werd vrijdagochtend de training gestaakt toen nieuwkomer Jeff Reine-Adélaïde van Heracles Almelo een ogenschijnlijk zware blessure opliep.

Reine-Adélaïde werd gepresenteerd als grote meneer. En terecht, gezien zijn verleden. De 27-jarige Fransman gold ooit als groot talent van Arsenal en speelde verder voor clubs als Olympique Lyon, OGC Nice en Salernitana. Zaterdag tegen NEC leek hij zich op te maken voor zijn eerste basisplaats, nadat hij vorige week al indruk maakte in de paar minuten die hij kreeg tegen FC Utrecht (3-0 verlies).

Zware knieblessure

Het ging mis bij de zomeraankoop tijdens de partijvorm vrijdagochtend. Volgens Tubantia lag hij 'minutenlang kermend op het veld' en sloeg hij met zijn vuist op het gras. Hij werd uiteindelijk door Ajdin Hrustic en de fysio van het veld gedragen. Verslagen zochten Reine-Adélaïdes teamgenoten de kleedkamer op.

"Jeff had pijn en daar was een boel verdriet", zei trainer Bas Sibum op de clubsite. "We hebben de training direct beëindigd. Dat doet veel met de jongens. We leven allemaal met Jeff mee, hebben er verdriet van en we moeten dit verwerken. Toch moeten we ook door richting het duel van zaterdagavond. Het is de keiharde wereld waar we in leven."

Peter Bosz ontdaan

Reine-Adélaïde heeft zijn belofte helaas nooit in kunnen lossen vanwege verschillende blessures. In 2019 scheurde hij de voorste kruisband in zijn rechterknie, twee jaar later was de andere kant aan de beurt. De eerste keer was Peter Bosz zijn trainer bij Olympique Lyon. Hij reageerde dan ook ontdaan toen hij het nieuws van zijn voormalige pupil te horen kreeg. "Nee, dat meen je niet? Dat is de derde keer...", treurde de oefenmeester van PSV.

