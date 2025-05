Eredivisie-pechvogel (27) neemt pijnlijke beslissing: 'Ik moet aan mijn gezondheid denken'

Het tragische nieuws rondom Nikolai Laursen is bevestigd: de 27-jarige Deen hangt zijn voetbalschoenen definitief aan de wilgen. De speler van Heracles heeft dat besloten na herhaalde tegenslagen qua blessureleed, die hem meer dan twee jaar aan de kant hielden. Laursen kiest voor een nieuw hoofdstuk. "Ik moet verder met mijn leven", stelt de pechvogel van de Almeloërs.

De carrière van Laursen werd herhaaldelijk geteisterd door knieblessures. In 2016 scheurde hij als speler van Jong PSV de kruisband van zijn rechterknie. In maart 2023 sloeg het noodlot opnieuw toe; ditmaal scheurde de kruisband van zijn linkerknie tijdens zijn periode bij Heracles Almelo. Toen zijn herstel bijna voltooid was, liep hij in zijn eerste oefenwedstrijd na de blessure opnieuw een scheur op in dezelfde knie.

Begin 2024 werd duidelijk dat Laursen een terugslag had in zijn rehabilitatieproces en opnieuw maanden niet zou kunnen spelen. De aanvaller koos er uiteindelijk voor om niet langer door te gaan als profvoetballer. "Ik moet verder met mijn leven. Ik ga terug naar huis. Studeren, misschien even op vakantie gaan", vertelt de Deen tegenover Heracles TV.

Dankbaar voor Heracles

Ondanks de zware tijden spreekt Laursen met veel dankbaarheid over zijn periode bij Heracles. Het contract van de aanvaller werd vorig jaar nog verlengd door de club, een gebaar om hem een hart onder de riem te steken. "Ik heb iedere dag genoten bij Heracles. We hebben hier veel meegemaakt. Degradatie, promotie, twee zware blessures. Heracles was mijn thuis geworden."

Of hij ooit nog zal terugkeren op het voetbalveld, blijft onzeker. "Ik wil mijn knie goed houden. Ik denk niet dat ik het weer ga proberen. Misschien over een paar jaar, als ik het heel veel mis. Maar ik moet ook aan mijn gezondheid denken en daar kies ik nu voor", sluit Laursen zijn pijnlijke boodschap af.

Héél veel pech

Laursen speelde zijn laatste officiële wedstrijd in maart 2023. Hij kwam in totaal 64 keer in actie voor Heracles waarin hij zestien keer scoorde en acht assists gaf. Een cruciale bijdrage leverde hij in het seizoen 2022/23, toen Heracles promotie naar de Eredivisie veiligstelde. Naast Heracles speelde Laursen ook voor FC Emmen, Jong PSV en het Deense Brøndby IF.

Alles over Eredivisie

